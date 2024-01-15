***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI HAKKINDA,Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.08.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 235.115.706,01Ulaşılacak Sermaye (TL) 705.347.118,56Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHGY00012 619.863,264 1.239.726,550 200,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHGY00012 HamilineB Grubu, YGYO, TRAIHGYO91Q6 234.495.842,746 468.991.686,000 200,00000 1,00 B Grubu B Grubu, YGYO, TRAIHGYO91Q6 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 235.115.706,01 470.231.412,550 200,00000Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarArtırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından 23 08.2023 tarihli açıklamamızda duyurmuş olduğumuz Yönetim Kurulu'nun bedelli sermaye arttırımı kararına istinaden, Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak, Şirketimizin özkaynak yapısının güçlendirilerek bağlı ortaklıklarımıza yapılan yatırımları güçlendirmek ve yeni faaliyet alanlarındaki projelerin finansmanı amacıyla 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, her biri 1-TL nominal değerde 235.115.706,01-TL (İkiyüzotuzbeşmilyonyüzonbeşbinyediyüzaltıTürkLirası) TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 470.231.412,02 TL nakit (bedelli) olarak %200 oranında artırılarak 705.347.118,03 TL ye çıkarılması kapsamında, İzahnamenin onaylanması talebi ile 22.09.2023 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.Şirket Yönetim Kurulu tarafından yapılan toplantı sonucunda, bedelli sermaye artışı başvurusunun geri çekilmesine karar verilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'na bedelli sermaye artırımı başvurusunu geri çekme talebimiz iletilmiştir.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240162BIST