***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
22.09.2023 16:10
***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33. Maddesi uyarınca hazırlanan ve Yönetim Kurulu'nun 22.09.2023 tarih ve 11 no lu kararı ile onaylanan Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor ekte yer almaktadır. Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196862
BIST
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17:158.043
En Düşük
|Değişim
|: 0,53%
|| 42,07
|Açılış
|: 8.035
|
|Önceki Kapanış
|: 8.000
|
7.981
En Yüksek
8.094
17:1527,1740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0534
|Açılış
|: 27,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1100
|
27,1740
En Düşük
27,0615
17:1528,9917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0907
|Açılış
|: 29,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,3825
En Düşük
28,8221
17:151.683,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 8,56
|Açılış
|: 1.683,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,55
|
1.684,53
En Düşük
1.670,99
BIST En Aktif Hisseler17:14
|TETMT
|2.145,00
|54.604.975
|% 10,00
|
|ADGYO
|30,14
|6.944.166
|% 10,00
|
|RAYSG
|56,10
|95.497.201
|% 10,00
|
|ISBTR
|321.084,00
|4.816.260
|% 10,00
|
|TARKM
|253,20
|66.547.543
|% 9,99
|
|SUMAS
|234,00
|917.280
|% -10,00
|
|GIPTA
|33,24
|1.705.939.253
|% -9,97
|
|ATAGY
|10,12
|78.673.713
|% -8,66
|
|ISBIR
|113,50
|2.614.552
|% -8,10
|
|AGYO
|7,40
|113.804.188
|% -7,62
|
|TUPRS
|154,90
|8.837.674.117
|% 4,80
|
|ISCTR
|24,98
|7.382.515.148
|% 7,95
|
|ASTOR
|141,90
|6.603.781.764
|% 1,00
|
|EREGL
|43,26
|5.463.456.158
|% 3,64
|
|THYAO
|227,80
|5.368.805.832
|% -2,06
|
|ZOREN
|4,89
|1.598.250.234
|% 3,38
|
|ISCTR
|24,98
|7.382.515.148
|% 7,95
|
|YKBNK
|17,00
|3.585.219.758
|% 0,00
|
|KATMR
|2,26
|460.523.211
|% 9,71
|
|EKGYO
|7,89
|1.241.516.549
|% -1,74
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1613
|27,1666
|% 0,17
|
|Euro
|28,9797
|28,9894
|% 0,31
|
|Sterlin
|33,2652
|33,4320
|% 0,06
|
|Frank
|29,9014
|30,0815
|% 0,13
|
|Riyal
|7,2197
|7,2559
|% 0,16
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|6,02
|
|Altın Gr.
|1.683
|1.683
|8,21
|
|Cumhuriyet
|11.367
|11.539
|70,00
|
|Tam
|11.126
|11.200
|10,00
|
|Yarım
|5.580
|5.623
|5,00
|
|Çeyrek
|2.781
|2.812
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,61
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|20,63
|20,65
|0,23
|
|B. Petrol
|94,41
|94,41
|1,11
|
Seans Raporu
17:14
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17:29METUR
Yüzde 4.64 oranında artışla 19.17 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 950, 627 adet işlem
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17:27XU030
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17:27EDATA
Yüzde 9.94 oranında artışla 12.83 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 514, 467 adet işlem
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17:26GWIND
Yüzde 6.86 oranında artışla 35.22 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 255, 217 adet işlem
-
17:25SKTAS
Yüzde 4.17 oranında artışla 5.99 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 225, 104 adet işlem