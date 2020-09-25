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***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

25.09.2020 19:26
GÜNCEL HABERLER



***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
YAŞAR ALTIPARMAK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Muhasebeci 04.11.2016 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Gruba bağlı şirkette Y.K. üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil
CENGİZ DİLLİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 24.01.2019 İcrada Görevli Yönetim kurulu üyeliği Hayır Bağımsız Üye Değil
GÜNAY YAVAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 04.11.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil
RESUL KURT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 14.11.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim kurulu üyeliği Gruba bağlı şirkette Y.K. üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil
HACI BAYRAM GÖKHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 24.04.2018 Yönetim kurulu üyeliği Yönetici Hayır Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
HAMDİ SELÇUK TUĞRUL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 30.04.2015 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Komite Üyesi/Başkanı Danışman Hayır Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komite Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
METİN BAŞER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 15.02.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim kurulu üyeliği Grup şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/740245 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite-Kurumsal Yönetim Komitesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi Bşkn.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876823


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