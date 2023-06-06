***YKB* *YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
06.06.2023 18:16
***YKB******YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2024 - 31.12.2024
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili yönetmeliği uyarınca, Bankamızın 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin yapılacak ilk olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156552
BIST
18:055.389
En Düşük
|Değişim
|: 0,30%
|| 16,14
|Açılış
|: 5.372
|
|Önceki Kapanış
|: 5.373
|
5.315
En Yüksek
5.440
18:0521,5219
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,2650
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2100
|
21,7234
En Düşük
21,2191
18:0523,0375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1369
|Açılış
|: 23,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7000
|
23,3824
En Düşük
22,8128
18:051.358,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 18,16
|Açılış
|: 1.358,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340,74
|
1.368,74
En Düşük
1.338,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLGYO
|2,86
|521.824.350
|% 10,00
|
|BURVA
|44,48
|114.365.401
|% 9,99
|
|EKIZ
|16,96
|5.334.183
|% 9,99
|
|BURCE
|165,30
|177.055.393
|% 9,98
|
|PENTA
|19,09
|341.491.063
|% 9,97
|
|IMASM
|21,80
|697.646.665
|% -9,99
|
|ISSEN
|16,52
|55.595.086
|% -9,97
|
|DOGUB
|18,65
|77.725.498
|% -9,02
|
|MARKA
|11,39
|74.877.944
|% -8,00
|
|OZRDN
|15,03
|26.525.995
|% -7,62
|
|THYAO
|165,40
|9.499.653.585
|% 0,55
|
|SASA
|66,35
|6.930.203.649
|% 4,00
|
|KCHOL
|93,90
|5.046.911.002
|% 0,11
|
|ASELS
|52,05
|4.846.531.482
|% 1,86
|
|AKBNK
|18,04
|3.909.625.396
|% -0,72
|
|EKGYO
|7,45
|2.373.828.714
|% -1,97
|
|ISCTR
|12,75
|3.152.906.602
|% 0,95
|
|YKBNK
|11,95
|2.892.626.616
|% -0,99
|
|AKBNK
|18,04
|3.909.625.396
|% -0,72
|
|KLGYO
|2,86
|521.824.350
|% 10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,5160
|21,5270
|% 1,27
|
|Euro
|23,0800
|23,0997
|% 0,87
|
|Sterlin
|26,6603
|26,7940
|% 1,18
|
|Frank
|23,6155
|23,7578
|% 1,09
|
|Riyal
|5,7213
|5,7500
|% 1,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.964
|2,07
|
|Altın Gr.
|1.358
|1.358
|17,33
|
|Cumhuriyet
|9.243
|9.383
|229,00
|
|Tam
|9.195
|9.434
|233,09
|
|Yarım
|4.517
|4.619
|94,00
|
|Çeyrek
|2.252
|2.310
|41,00
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,60
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|16,31
|16,32
|0,20
|
|B. Petrol
|76,39
|76,39
|-0,32
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ODAS, GARAN, AKBNK
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, SASA, ASELS
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 83 kaybederek (% -0.02 ) 4, 836
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUKYO, GRTRK, KLRHO, OYLUM, BURCE, PENTA, KLGYO, ITTFH
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