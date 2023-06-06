Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***YKB* *YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

06.06.2023 18:16
***YKB* *YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***YKB******YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2024 - 31.12.2024
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz tarafından, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili yönetmeliği uyarınca, Bankamızın 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin yapılacak ilk olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156552


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:055.389
Değişim :  0,30% |  16,14
Açılış :  5.372  
Önceki Kapanış :  5.373  
En Düşük
5.315 En Yüksek
5.440
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLGYO 2,86 521.824.350 % 10,00  
BURVA 44,48 114.365.401 % 9,99  
EKIZ 16,96 5.334.183 % 9,99  
BURCE 165,30 177.055.393 % 9,98  
PENTA 19,09 341.491.063 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 21,5160 21,5270 % 1,27  
Euro 23,0800 23,0997 % 0,87  
Sterlin 26,6603 26,7940 % 1,18  
Frank 23,6155 23,7578 % 1,09  
Riyal 5,7213 5,7500 % 1,22  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.964 1.964 2,07  
Altın Gr. 1.358 1.358 17,33  
Cumhuriyet 9.243 9.383 229,00  
Tam 9.195 9.434 233,09  
Yarım 4.517 4.619 94,00  
Çeyrek 2.252 2.310 41,00  
Gümüş.Ons 23,58 23,60 0,01  
Gümüş Gr. 16,31 16,32 0,20  
B. Petrol 76,39 76,39 -0,32  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru