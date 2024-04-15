***YKB* *YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***YKB******YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.03.2024, 08.04.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıGüney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2024 - 31.12.2024Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi29.03.2024Tescil Tarihi08.04.2024Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su11060Açıklamalarİlgi: 08.04.2024 tarihli özel durum açıklamamız.08.04.2024 tarihli açıklamamızın "Açıklamalar" kısmında yer alan denetim şirketinin unvanı düzeltilmiştir. Diğer bilgilerde değişiklik yoktur.Bankamızın 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporların denetlemesi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin Bankamız Genel Kurul kararı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 08.04.2024 tarihinde tescil edilmiş ve 08.04.2024 tarih, 11060 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272223BIST