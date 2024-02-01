***YKB* *YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
01.02.2024 13:49
***YKB******YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.01.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 30.01.2024 tarihli özel durum açıklamamız.
İlgide kayıtlı açıklamamızda belirtilen Bankamız esas sözleşme tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'na gerekli başvurular yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246035
BIST
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15:138.666
En Düşük
|Değişim
|: 2,00%
|| 169,59
|Açılış
|: 8.514
|
|Önceki Kapanış
|: 8.497
|
8.514
En Yüksek
8.674
15:1330,3698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0261
|Açılış
|: 30,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,3761
En Düşük
30,2613
15:1332,9193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0958
|Açılış
|: 32,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
32,9495
En Düşük
32,7715
15:131.985,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,33
|Açılış
|: 1.985,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.984,07
|
2.000,89
En Düşük
1.982,28
BIST En Aktif Hisseler15:13
|METUR
|8,58
|41.503.441
|% 40,43
|
|DOFER
|43,56
|288.183.522
|% 10,00
|
|ISATR
|1.178.970,00
|1.178.970
|% 10,00
|
|MOBTL
|5,40
|155.469.288
|% 9,98
|
|NUHCM
|349,75
|188.648.775
|% 9,98
|
|KBORU
|136,00
|41.455.656
|% -9,99
|
|DIRIT
|17,66
|5.185.541
|% -9,99
|
|AZTEK
|146,10
|863.777.062
|% -9,98
|
|BAYRK
|41,92
|13.516.464
|% -9,97
|
|SELGD
|37,34
|23.115.621
|% -8,93
|
|THYAO
|276,75
|6.766.674.579
|% 1,47
|
|YKBNK
|22,28
|3.478.104.957
|% 2,01
|
|TUPRS
|155,20
|3.432.482.176
|% 3,47
|
|KCHOL
|170,40
|3.231.900.535
|% 6,04
|
|AKBNK
|40,30
|2.631.999.239
|% 1,92
|
|EKGYO
|10,25
|2.529.025.367
|% 1,99
|
|YKBNK
|22,28
|3.478.104.957
|% 2,01
|
|AKFGY
|2,10
|249.918.913
|% 2,44
|
|ZOREN
|4,73
|513.672.374
|% 1,50
|
|ISCTR
|25,96
|2.406.150.149
|% 1,25
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3643
|30,3698
|% 0,09
|
|Euro
|32,9053
|32,9193
|% 0,29
|
|Sterlin
|38,3361
|38,5284
|% 0,01
|
|Frank
|35,0598
|35,2711
|% 0,11
|
|Riyal
|8,0735
|8,1140
|% 0,06
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,64
|22,67
|% 0,66
|
|Platin
|914,03
|916,09
|% 0,66
|
|Paladyum
|968,18
|971,18
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,22
|81,22
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,11
|2.033,42
|% 0,66
|