***YKB* *YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***YKB******YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.01.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 30.01.2024 tarihli özel durum açıklamamız.İlgide kayıtlı açıklamamızda belirtilen Bankamız esas sözleşme tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'na gerekli başvurular yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246035BIST