***YKB* *YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***YKB******YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.01.2024, 01.02.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 30.01.2024 ve 01.02.2024 tarihli özel durum açıklamalarımız.Bankamız esas sözleşme tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'na gerekli başvurular yapıldığı ilgide kayıtlı 01.02.2024 tarihli açıklamamız ile duyurulmuştu.Bankamız esas sözleşme değişikliğine ilişkin gerekli BDDK izni alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250172BIST