***YKB* *YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***YKB******YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarBankamız 2023 yılı Entegre Faaliyet Raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256574BIST