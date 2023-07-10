***YKB* *YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Finansal Takvim
10.07.2023 18:14
***YKB******YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklama
Bankamızın 01.01.2023 - 30.06.2023 dönemine ilişkin finansal raporlarının 24.07.2023 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Kurumsal politikalarımız gereği, finansal tabloların açıklanmasından önceki iki hafta süresince "sessiz dönem" uygulaması yürütülecek olup, bu dönemde kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Bankanın finansal durumu hakkında herhangi bir bilgi verilmez. Bu kapsamda, analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının finansal durum ile ilgili toplantı talepleri kabul edilmez ve bu konulardaki soruları cevaplanmaz.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
01/01/2023 30/06/2023 24/07/2023
3. Çeyrek
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1169445
BIST
'
18:056.270
En Düşük
|Değişim
|: 1,35%
|| 83,32
|Açılış
|: 6.264
|
|Önceki Kapanış
|: 6.187
|
6.228
En Yüksek
6.290
18:0526,0927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0552
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1300
|
26,1785
En Düşük
25,8302
18:0528,7119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1385
|Açılış
|: 28,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6000
|
28,7412
En Düşük
28,2583
18:051.615,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,07
|Açılış
|: 1.615,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,21
|
1.620,73
En Düşük
1.598,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HKTM
|60,50
|39.191.904
|% 10,00
|
|EUPWR
|114,40
|1.472.044.147
|% 10,00
|
|YESIL
|5,72
|111.139.241
|% 10,00
|
|GESAN
|70,95
|1.843.617.945
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.553,70
|472.211.557
|% 10,00
|
|IHAAS
|27,00
|340.490.876
|% -9,94
|
|YAPRK
|115,20
|73.025.088
|% -5,57
|
|RAYSG
|31,04
|81.124.485
|% -5,54
|
|SEKFK
|16,25
|413.291.332
|% -5,03
|
|ICUGS
|8,17
|21.658.554
|% -3,88
|
|THYAO
|214,60
|8.770.355.816
|% -0,28
|
|ASTOR
|81,25
|8.063.530.580
|% -0,49
|
|EKGYO
|8,38
|4.610.874.433
|% -0,83
|
|ASELS
|61,60
|3.920.837.080
|% 4,32
|
|EREGL
|39,40
|3.623.480.757
|% 1,03
|
|EKGYO
|8,38
|4.610.874.433
|% -0,83
|
|ZOREN
|3,71
|1.309.526.261
|% 3,06
|
|PETKM
|16,58
|3.166.105.685
|% 4,08
|
|YKBNK
|12,99
|2.434.890.516
|% 0,23
|
|ADESE
|1,78
|307.875.712
|% 9,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0592
|26,0927
|% 0,21
|
|Euro
|28,6267
|28,7119
|% 0,48
|
|Sterlin
|33,3934
|33,5609
|% 0,20
|
|Frank
|29,3017
|29,4782
|% 0,37
|
|Riyal
|6,9302
|6,9649
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|0,97
|
|Altın Gr.
|1.615
|1.615
|3,07
|
|Cumhuriyet
|10.777
|10.940
|-12,00
|
|Tam
|10.428
|10.656
|-10,00
|
|Yarım
|5.214
|5.353
|-4,00
|
|Çeyrek
|2.615
|2.676
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,13
|23,15
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|19,39
|19,41
|0,08
|
|B. Petrol
|77,69
|77,69
|-0,78
|