***YKB* *YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
24.07.2023 08:07
***YKB******YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 02.02.2023 tarihli özel durum açıklaması.
İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamız, 2023 yılına ait beklentilerini içeren geleceğe yönelik beklentilerini açıklamıştı.
Piyasa koşullarına bağlı olarak, 2023 yılsonu için beklentiler ekteki şekilde güncellenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174418
BIST
'
10:276.753
En Düşük
|Değişim
|: 0,97%
|| 65,20
|Açılış
|: 6.730
|
|Önceki Kapanış
|: 6.688
|
6.690
En Yüksek
6.757
10:2726,9594
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0087
|Açılış
|: 27,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0700
|
27,0146
En Düşük
26,8677
10:2729,9003
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0609
|Açılış
|: 30,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1000
|
30,1032
En Düşük
29,8591
10:271.703,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,73
|Açılış
|: 1.703,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.701,33
|
1.704,69
En Düşük
1.694,42
BIST En Aktif Hisseler10:27
|ASTOR
|106,70
|1.575.901.034
|% 10,00
|
|ZEDUR
|55,00
|15.105.710
|% 10,00
|
|OYAYO
|33,88
|10.791.776
|% 10,00
|
|ULUSE
|187,30
|56.897.013
|% 9,98
|
|EDIP
|22,94
|38.488.243
|% 9,97
|
|UZERB
|202,50
|424.440
|% -10,00
|
|EUYO
|13,30
|127.627
|% -9,95
|
|VKING
|34,74
|7.619.007
|% -6,51
|
|GRNYO
|8,51
|5.955.828
|% -5,86
|
|QNBFB
|49,48
|59.376
|% -4,29
|
|ASTOR
|106,70
|1.575.901.034
|% 10,00
|
|THYAO
|224,30
|1.354.050.844
|% 0,31
|
|TUPRS
|93,45
|1.032.020.639
|% 2,24
|
|EUPWR
|188,40
|863.780.027
|% 7,72
|
|ODAS
|10,86
|626.473.771
|% 4,93
|
|ZOREN
|4,21
|523.332.422
|% 5,51
|
|ODAS
|10,86
|626.473.771
|% 4,93
|
|EKGYO
|8,35
|389.279.431
|% 0,85
|
|AKFGY
|5,25
|150.525.600
|% 1,35
|
|CEMAS
|2,02
|53.449.230
|% 2,02
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9425
|26,9594
|% -0,03
|
|Euro
|29,8776
|29,9003
|% -0,20
|
|Sterlin
|34,5925
|34,7659
|% 0,10
|
|Frank
|31,0187
|31,2056
|% -0,02
|
|Riyal
|7,1649
|7,2008
|% -0,04
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.965
|2,40
|
|Altın Gr.
|1.702
|1.702
|1,07
|
|Cumhuriyet
|11.407
|11.580
|28,00
|
|Tam
|11.133
|11.257
|-52,00
|
|Yarım
|5.566
|5.654
|-26,00
|
|Çeyrek
|2.783
|2.827
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|24,57
|24,59
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|21,35
|21,38
|0,03
|
|B. Petrol
|80,33
|80,33
|-0,55
|