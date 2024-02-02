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***YKB* *YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

02.02.2024 08:09
***YKB* *YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler


***YKB******YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )

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Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu "Özel Durumlar Tebliği"nin (II-15.1) 10. maddesi kapsamında, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş, 2024 yılına ve geleceğe yönelik beklentilerini açıklamıştır. İlgili sunum ekte yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246309


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METUR 8,02 782.842 % 31,26  
UMPAS 10,45 12.020.322 % 10,00  
MARBL 20,24 465.977.134 % 10,00  
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Paladyum 971,37 975,56 % 0,66  
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