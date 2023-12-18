***YKB* *YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi
18.12.2023 12:35
***YKB******YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.12.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 15.12.2023 tarihli özel durum açıklamamız.
Bankamızca yurtiçinde 5 Milyar TL nominal tutara kadar sabit veya değişken faizli bono, tahvil ve/veya kredi riskine dayalı ve diğer yapılandırılmış bono ve/veya tahvil dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın yapılandırılmış borçlanma aracının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilebilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Bankamız başvuru formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226394
BIST
'
16:277.893
En Düşük
|Değişim
|: -1,27%
|| -101,17
|Açılış
|: 7.958
|
|Önceki Kapanış
|: 7.994
|
7.839
En Yüksek
8.010
16:2729,0608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0817
|Açılış
|: 29,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0300
|
29,0676
En Düşük
28,8490
16:2731,7677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1398
|Açılış
|: 31,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,5800
|
31,7896
En Düşük
31,4643
16:271.891,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 11,09
|Açılış
|: 1.891,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880,55
|
1.894,62
En Düşük
1.871,58
BIST En Aktif Hisseler16:27
|YBTAS
|136.125,00
|3.984.925
|% 10,00
|
|SAMAT
|54,55
|107.232.805
|% 9,98
|
|BAYRK
|9,08
|4.612.949
|% 9,93
|
|BANVT
|116,20
|65.521.376
|% 9,93
|
|ORMA
|137,30
|5.361.153
|% 9,93
|
|GUBRF
|324,00
|1.040.780.132
|% -10,00
|
|MRGYO
|7,75
|51.269.701
|% -9,99
|
|PRZMA
|41,30
|62.845.580
|% -9,98
|
|CATES
|55,00
|633.685.274
|% -9,98
|
|BEGYO
|3,21
|1.009.716.081
|% -9,83
|
|ISCTR
|24,74
|5.612.254.010
|% 1,48
|
|THYAO
|248,20
|4.842.265.360
|% -1,99
|
|YKBNK
|21,52
|2.998.804.180
|% -0,55
|
|EREGL
|42,34
|2.826.404.086
|% 1,05
|
|AKBNK
|39,48
|2.792.407.371
|% 0,97
|
|BEGYO
|3,21
|1.009.716.081
|% -9,83
|
|ISCTR
|24,74
|5.612.254.010
|% 1,48
|
|YKBNK
|21,52
|2.998.804.180
|% -0,55
|
|EKGYO
|7,42
|810.583.748
|% 0,13
|
|MOBTL
|4,66
|403.666.816
|% -9,34
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0543
|29,0608
|% 0,28
|
|Euro
|31,7543
|31,7677
|% 0,44
|
|Sterlin
|36,6899
|36,8739
|% 0,19
|
|Frank
|33,3634
|33,5643
|% 0,64
|
|Riyal
|7,7229
|7,7617
|% 0,27
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,91
|23,93
|% 0,66
|
|Platin
|956,20
|957,64
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.190,13
|1.193,91
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,09
|78,09
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.024,59
|2.024,92
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:27
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16:42VERTU
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 41.80 lira fiyatla işlem gören hissede 591, 249 adet işlem
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16:41XU100
Endeks 7, 889 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 31 altında . İşlem hacmi 57, 262.00 milyon TL de
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16:41DMRGD
Yüzde -8.12 oranında düşüşle 12.78 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 310, 694 adet işlem
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16:40KLMSN
Yüzde -4.91 oranında düşüşle 23.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 332, 295 adet işlem
-
16:39SKYMD
Yüzde -8.50 oranında düşüşle 9.26 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 903, 208 adet işlem