***YKB* *YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***YKB******YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurtiçi borçlanma aracı ihracına ilişkin SPK tarafından onaylanan izahnameyi oluşturan dokümanların Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilanıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 20.07.2023İhraç Tavanı Tutarı 50.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 09.10.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 14.12.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 18.12.2024İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 18.12.2023Ek Açıklamalarİlgi: 15.12.2023 ve 18.12.2023 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamızca yurtiçinde toplam 50 Milyar TL nominal tutara kadar finansman bonosu ve/veya tahvilin halka arz ve/veya tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilebilmesine ilişkin SPK tarafından onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet, Bankamızca 18.12.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226393BIST