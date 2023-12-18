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***YKB* *YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

18.12.2023 12:34
***YKB* *YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***YKB******YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurtiçi borçlanma aracı ihracına ilişkin SPK tarafından onaylanan izahnameyi oluşturan dokümanların Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 20.07.2023
İhraç Tavanı Tutarı 50.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 09.10.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 14.12.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 18.12.2024
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 18.12.2023

Ek Açıklamalar
İlgi: 15.12.2023 ve 18.12.2023 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamızca yurtiçinde toplam 50 Milyar TL nominal tutara kadar finansman bonosu ve/veya tahvilin halka arz ve/veya tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilebilmesine ilişkin SPK tarafından onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet, Bankamızca 18.12.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226393


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