***YKB* *YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan)
09.10.2023 15:10
***YKB******YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.10.2023
Açıklama
İlgi: 09.10.2023 tarihli özel durum açıklamamız.
Bankamızca yurtiçinde 50 Milyar TL nominal tutara kadar finansman bonosu ve/veya tahvilin halka arz ve/veya tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilebilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan taslak İhraççı Bilgi Dokümanı ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202411
BIST
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17:448.255
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|: -2,47%
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|: 8.465
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8.384
17:4427,7037
En Yüksek
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|Açılış
|: 22,4900
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|Önceki Kapanış
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17:4429,2505
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BIST En Aktif Hisseler17:44
|DMRGD
|19,91
|28.798.740
|% 10,00
|
|FORTE
|93,50
|682.491.638
|% 10,00
|
|MRSHL
|926,20
|174.801.567
|% 10,00
|
|BFREN
|10.854,30
|424.632.180
|% 10,00
|
|SDTTR
|400,10
|392.032.795
|% 9,98
|
|FENER
|111,60
|735.977.863
|% -10,00
|
|QNBFB
|303,30
|3.661.741
|% -10,00
|
|ARZUM
|51,80
|66.423.276
|% -9,99
|
|OBASE
|30,88
|55.388.264
|% -9,97
|
|COSMO
|172,70
|137.313.403
|% -9,96
|
|ASELS
|42,90
|8.150.208.035
|% 4,84
|
|TUPRS
|148,10
|6.608.131.093
|% 0,27
|
|THYAO
|228,10
|6.198.015.315
|% -4,32
|
|PETKM
|23,16
|4.758.877.129
|% 0,26
|
|EREGL
|43,38
|3.963.959.986
|% -3,47
|
|ZOREN
|6,18
|3.275.028.625
|% -9,52
|
|EKGYO
|8,21
|2.660.724.882
|% -4,98
|
|IHLAS
|1,28
|356.916.559
|% -7,25
|
|PETKM
|23,16
|4.758.877.129
|% 0,26
|
|ASELS
|42,90
|8.150.208.035
|% 4,84
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7001
|27,7037
|% 0,46
|
|Euro
|29,2370
|29,2505
|% 0,09
|
|Sterlin
|33,7145
|33,8836
|% 0,20
|
|Frank
|30,4175
|30,6007
|% 0,76
|
|Riyal
|7,3629
|7,3998
|% 0,43
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|17,74
|
|Altın Gr.
|1.649
|1.650
|24,16
|
|Cumhuriyet
|11.373
|11.545
|112,00
|
|Tam
|11.161
|11.271
|264,00
|
|Yarım
|5.598
|5.653
|133,00
|
|Çeyrek
|2.790
|2.826
|66,00
|
|Gümüş.Ons
|21,75
|21,78
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|19,41
|19,44
|0,27
|
|B. Petrol
|88,06
|88,06
|3,48
|
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