***YKB* *YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)









***YKB******YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (Özet)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.12.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 15.12.2023 tarihli özel durum açıklamamız.Bankamızca yurtiçinde toplam 50 Milyar TL nominal tutara kadar finansman bonosu ve/veya tahvilin halka arz ve/veya tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde ihraç edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Özet" ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226392BIST