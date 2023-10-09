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***YKB* *YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)

09.10.2023 15:10
***YKB* *YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)


***YKB******YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan) )

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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.10.2023
Açıklama

İlgi: 09.10.2023 tarihli özel durum açıklamamız.
Bankamızca yurtiçinde 50 Milyar TL nominal tutara kadar finansman bonosu ve/veya tahvilin halka arz ve/veya tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilebilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan taslak Sermaye Piyasası Aracı Notu ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202413


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Altın Ons 1.850 1.851 17,44  
Altın Gr. 1.649 1.650 24,31  
Cumhuriyet 11.373 11.545 112,00  
Tam 11.161 11.271 264,00  
Yarım 5.598 5.653 133,00  
Çeyrek 2.790 2.826 66,00  
Gümüş.Ons 21,74 21,78 0,15  
Gümüş Gr. 19,42 19,45 0,28  
B. Petrol 88,07 88,07 3,49  
Seans Raporu 17:43
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