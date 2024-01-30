***YKB* *YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YKB******YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresi değişikliği hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.01.2024İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 15.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek AçıklamalarBankamız Yönetim Kurulunun 30 Ocak 2024 tarihli kararı ile, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2024 yılında sona eriyor olmasından dolayı, sürenin 2028 yılı sonuna kadar uzatılması amacı ile esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin, ekte yer aldığı şekliyle değiştirilmesine karar verilmiş olup, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer merciler nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve izinlerin alınmasını takiben değişikliklerin yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 YKB Esas Sözleşme Tadili.pdfEK: 2 YKB Articles of Association Amendment.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243805BIST