***YKB* *YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
30.01.2024 18:13
***YKB******YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresi değişikliği hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.01.2024
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 15.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulunun 30 Ocak 2024 tarihli kararı ile, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2024 yılında sona eriyor olmasından dolayı, sürenin 2028 yılı sonuna kadar uzatılması amacı ile esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin, ekte yer aldığı şekliyle değiştirilmesine karar verilmiş olup, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer merciler nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve izinlerin alınmasını takiben değişikliklerin yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YKB Esas Sözleşme Tadili.pdf
EK: 2 YKB Articles of Association Amendment.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243805
BIST