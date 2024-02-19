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***YKB* *YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

19.02.2024 18:23
***YKB* *YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***YKB******YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması amaçlı esas sözleşme değişikliğine ilişkin SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.01.2024
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 15.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 01.02.2024
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 19.02.2024

Ek Açıklamalar
İlgi: 01.02.2024 tarihli özel durum açıklamamız.
Bankamız kayıtlı sermaye tavan geçerlilik süresinin uzatımı ve esas sözleşme tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'na gerekli başvurular yapıldığı ilgide kayıtlı açıklamamız ile duyurulmuştu.
Bankamız esas sözleşme değişikliğine ilişkin gerekli SPK onayı alınmıştır. Onaylanan tadil tasarısı ekte yer almaktadır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK onaylı esas sözleşme tadil metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250583


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