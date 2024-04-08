***YKB* *YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
08.04.2024 18:16
***YKB******YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavan geçerlilik süresinin uzatımına ilişkin esas sözleşme tadilinin tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.01.2024
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 15.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 01.02.2024
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 19.02.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.03.2024
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 08.04.2024
Ek Açıklamalar
İlgi: 30.01.2024 ve 29.03.2024 tarihli özel durum açıklamalarımız.
Bankamızın 2024 yılı sonunda dolacak olan kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2028 yılı sonuna kadar uzatılmasına ilişkin Banka Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin değişikliği, 29.03.2024 tarihli Banka Genel Kurulu tarafından onaylanmış ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 08.04.2024 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271053
BIST