***YKB* *YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YKB******YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavan geçerlilik süresinin uzatımına ilişkin esas sözleşme tadilinin tesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.01.2024İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 15.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 01.02.2024SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 19.02.2024Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.03.2024Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 08.04.2024Ek Açıklamalarİlgi: 30.01.2024 ve 29.03.2024 tarihli özel durum açıklamalarımız.Bankamızın 2024 yılı sonunda dolacak olan kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2028 yılı sonuna kadar uzatılmasına ilişkin Banka Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin değişikliği, 29.03.2024 tarihli Banka Genel Kurulu tarafından onaylanmış ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 08.04.2024 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271053BIST