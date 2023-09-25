***YKB* *YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***YKB******YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, 8 Eylül 2023 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para ve uzun vadeli yerel para notunu "B" olarak teyit ederek görünümü ise "Negatif"ten "Durağan" a revize etmiştir. Bu kararı takiben, 22 Eylül 2023 tarihinde derecelendirme kuruluşu, Yapı ve Kredi Bankası'nın uzun vadeli yabancı para ve uzun vadeli yerel para notlarını "B-" ve "B" olarak teyit ederek, görünümü ise "Negatif"ten "Durağan" a revize etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196987BIST