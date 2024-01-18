***YKB* *YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
18.01.2024 17:15
***YKB******YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 12 Ocak 2024 tarihinde Türkiye'nin kredi notu görünümünü "Durağan"dan "Pozitif"e revize etmiştir. Bu kararı takiben, 17 Ocak 2024 tarihinde derecelendirme kuruluşu, Yapı ve Kredi Bankası'nın uzun vadeli yabancı para, uzun vadeli yerli para ve teminatsız borçlanma görünümünü "Durağan"'dan "Pozitif"e revize etmiş, notunu "B3" olarak korumuştur. Moody's ayrıca 12 Ocak 2024 tarihinde Türkiye'nin YP ülke tavan notunu "B3"ten "B2"ye yükseltmiş, bunu takiben 17 Ocak 2024 tarihinde Yapı ve Kredi Bankası'nın uzun vadeli YP karşı taraf risk derecelendirme notunu "B3"ten "B2"ye yükseltmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241422
BIST
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17:498.060
En Düşük
|Değişim
|: 0,45%
|| 35,83
|Açılış
|: 8.104
|
|Önceki Kapanış
|: 8.024
|
8.056
En Yüksek
8.117
17:4930,1349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0048
|Açılış
|: 30,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2650
|
30,1883
En Düşük
30,0435
17:4932,8188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0011
|Açılış
|: 32,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
32,9856
En Düşük
32,7462
17:491.950,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 6,71
|Açılış
|: 1.950,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.943,41
|
1.955,45
En Düşük
1.939,87
BIST En Aktif Hisseler17:47
|HLGYO
|2,64
|79.680.641
|% 49,15
|
|BEGYO
|4,95
|476.405.267
|% 10,00
|
|VRGYO
|30,80
|219.009.373
|% 10,00
|
|PRZMA
|47,52
|26.304.294
|% 10,00
|
|AGROT
|16,99
|299.511.304
|% 9,97
|
|MEGMT
|35,84
|1.943.930.568
|% -9,99
|
|CATES
|62,60
|2.294.800.800
|% -9,99
|
|SURGY
|41,88
|1.221.364.586
|% -9,78
|
|DIRIT
|11,00
|1.395.784
|% -5,98
|
|KBORU
|80,40
|3.043.672.364
|% -5,74
|
|ASTOR
|111,90
|6.207.432.387
|% 9,38
|
|KBORU
|80,40
|3.043.672.364
|% -5,74
|
|CATES
|62,60
|2.294.800.800
|% -9,99
|
|EKGYO
|9,00
|2.236.358.465
|% 2,51
|
|MEGMT
|35,84
|1.943.930.568
|% -9,99
|
|EKGYO
|9,00
|2.236.358.465
|% 2,51
|
|ODAS
|8,62
|890.175.601
|% 2,62
|
|BEGYO
|4,95
|476.405.267
|% 10,00
|
|AKFGY
|1,90
|189.743.915
|% 0,53
|
|QUAGR
|3,93
|286.712.808
|% -1,01
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1295
|30,1357
|% 0,02
|
|Euro
|32,7992
|32,8390
|% 0,06
|
|Sterlin
|38,0371
|38,2278
|% -0,17
|
|Frank
|34,5723
|34,7806
|% -0,39
|
|Riyal
|8,0121
|8,0523
|% 0,03
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,46
|22,49
|% 0,66
|
|Platin
|901,47
|903,33
|% 0,66
|
|Paladyum
|931,73
|936,33
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,28
|78,28
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.011,87
|2.012,23
|% 0,66
|
Seans Raporu
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