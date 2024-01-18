***YKB* *YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***YKB******YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 12 Ocak 2024 tarihinde Türkiye'nin kredi notu görünümünü "Durağan"dan "Pozitif"e revize etmiştir. Bu kararı takiben, 17 Ocak 2024 tarihinde derecelendirme kuruluşu, Yapı ve Kredi Bankası'nın uzun vadeli yabancı para, uzun vadeli yerli para ve teminatsız borçlanma görünümünü "Durağan"'dan "Pozitif"e revize etmiş, notunu "B3" olarak korumuştur. Moody's ayrıca 12 Ocak 2024 tarihinde Türkiye'nin YP ülke tavan notunu "B3"ten "B2"ye yükseltmiş, bunu takiben 17 Ocak 2024 tarihinde Yapı ve Kredi Bankası'nın uzun vadeli YP karşı taraf risk derecelendirme notunu "B3"ten "B2"ye yükseltmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241422BIST