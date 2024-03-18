***YKB* *YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***YKB******YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, 8 Mart 2024 tarihinde Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü de yukarı yönlü olarak "Durağan"dan "Pozitif"e revize etmiştir. Bu kararı takiben, 15 Mart 2024 tarihinde derecelendirme kuruluşu, Yapı ve Kredi Bankası'nın uzun vadeli yabancı para notunu "B-"den "B"ye ve not görünümünü "Durağan"dan "Pozitif"e yükseltmiştir. Fitch ayrıca, Uzun Vadeli Yabancı Para Borçlanma İhracı notunu da yukarı yönlü olarak "B-"den "B"ye revize etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259436BIST