***YKB* *YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
15.05.2023 18:33
***YKB******YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.10.2022, 05.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
14.09.2022
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
19.10.2022
Davanın Konusu
Genel Kurul tarafından bedelsiz sermaye artırımı kararının alınmamış olması
Karşı Taraf(lar)
Ali İhsan Gürcan
Davanın Tutarı
-
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul 6. Asliye Ticaret Mahkemesi 2022/624 Esas
Davanın Duruşma Tarihi
04.04.2023
Alınan Karar
Davanın reddi
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
İlgi: 20.10.2022 ve 05.04.2023 tarihli özel durum açıklamalarımız.
İlgideki açıklamalarımız ile gerçek kişi bir pay sahibimiz tarafından, Bankamızın 23 Mart 2022 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında, son yıl karının ve dağıtılmamış önceki yıllara ilişkin karların sermayeye eklenmek suretiyle bedelsiz sermaye artırım kararı alınmamış olması gerekçesiyle, ilgili genel kurul kararının iptali talebiyle dava açıldığı ve davaya ilişkin duruşmada, davanın istinaf yolu açık olmak üzere reddine karar verilmiş olduğu duyurulmuştu.
Söz konusu davaya ilişkin olarak davacı tarafından istinafa başvurulmuştur. Konuya ilişkin 20.10.2022 tarihli açıklamamızda da belirtildiği üzere, Bankamız genel kurulunda alınan kararlar TTK, BDDK ve SPK düzenlemelerine uygun olup, sürece ilişkin önemli gelişmeler kamuya duyurulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151514
BIST