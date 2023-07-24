***YKB* *YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.07.2023 08:35
***YKB******YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın 01.01.2023 - 30.06.2023 dönemine ilişkin altı aylık konsolide ve konsolide olmayan finansal tabloları, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile denetim raporları bugün kamuya açıklanmış olup, ilgili dokümanlar ve bu geleceğe yönelik beklentileri de içeren döneme ilişkin yatırımcı sunumu Bankamız Yatırımcı İlişkiler internet sitesinde (https://www.yapikrediinvestorrelations.com/tr/) yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174420
BIST
'
10:256.754
En Düşük
|Değişim
|: 0,99%
|| 66,42
|Açılış
|: 6.730
|
|Önceki Kapanış
|: 6.688
|
6.690
En Yüksek
6.757
10:2526,9569
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0112
|Açılış
|: 80,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 80,8800
|
27,0146
En Düşük
26,8677
10:2529,8962
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0650
|Açılış
|: 16,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
30,1032
En Düşük
29,8591
10:2521,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,01
|Açılış
|: 21,37
|
|Önceki Kapanış
|: 21,35
|
21,42
En Düşük
21,26
BIST En Aktif Hisseler10:25
|ASTOR
|106,70
|1.559.098.559
|% 10,00
|
|ZEDUR
|55,00
|15.022.880
|% 10,00
|
|OYAYO
|33,88
|10.653.105
|% 10,00
|
|EDIP
|22,94
|37.783.663
|% 9,97
|
|TRILC
|12,24
|55.187.603
|% 9,97
|
|UZERB
|202,50
|424.440
|% -10,00
|
|EUYO
|13,30
|127.627
|% -9,95
|
|VKING
|34,80
|7.036.187
|% -6,35
|
|GRNYO
|8,47
|5.712.113
|% -6,31
|
|AYCES
|179,10
|5.603.724
|% -4,33
|
|ASTOR
|106,70
|1.559.098.559
|% 10,00
|
|THYAO
|224,40
|1.278.276.716
|% 0,36
|
|TUPRS
|93,20
|786.901.502
|% 1,97
|
|EUPWR
|189,50
|764.791.294
|% 8,35
|
|ODAS
|10,68
|543.983.714
|% 3,19
|
|ZOREN
|4,16
|471.403.305
|% 4,26
|
|ODAS
|10,68
|543.983.714
|% 3,19
|
|EKGYO
|8,35
|379.146.247
|% 0,85
|
|AKFGY
|5,28
|145.358.758
|% 1,93
|
|CEMAS
|2,03
|49.871.048
|% 2,53
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9503
|26,9569
|% -0,04
|
|Euro
|29,8701
|29,8962
|% -0,22
|
|Sterlin
|34,5896
|34,7631
|% 0,09
|
|Frank
|31,0156
|31,2024
|% -0,03
|
|Riyal
|7,1641
|7,2000
|% -0,06
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.965
|2,97
|
|Altın Gr.
|1.701
|1.702
|0,35
|
|Cumhuriyet
|11.407
|11.580
|28,00
|
|Tam
|11.128
|11.254
|-55,00
|
|Yarım
|5.564
|5.653
|-27,00
|
|Çeyrek
|2.782
|2.827
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,68
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|21,35
|21,37
|0,02
|
|B. Petrol
|80,35
|80,35
|-0,53
|
Seans Raporu
10:25
daha fazla
-
10:41ESEN
Yüzde 4.90 oranında artışla 80.30 lira fiyatla işlem gören hissede 416, 639 adet işlem
-
10:40OZKGY
Yüzde 4.25 oranında artışla 17.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 513, 969 adet işlem
-
10:40OZKGY
Yüzde 4.25 oranında artışla 17.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 513, 969 adet işlem
-
10:39SMRTG
Yüzde 9.95 oranında artışla 127.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 142, 709 adet işlem
-
10:38XU100
Endeks 6, 747 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 89 üstünde . İşlem hacmi 18, 432.00 milyon TL de