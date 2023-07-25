***YKB* *YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.07.2023 12:43
***YKB******YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: Sermaye Piyasası Kurulu'nun İMKB'de duyurulan 21.12.2005 tarihli yazısı ile Bankamıza hitaben yazılan 22.12.2005 tarihli yazısı.
İlgi'de kayıtlı yazılar ile SPK tarafından her mali tablo döneminde gelişmelere ilişkin açıklama yapılması talep edilmiş olup, bu kapsamda açıklamalarımız aşağıdadır.
- 02.05.2023 tarihli Özel Durum Açıklamamızda belirtilen davaya ilişkin herhangi bir gelişme bulunmamaktadır.
- Yapı Kredi Vakfı (Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Mensupları Yardım ve Emekli Sandığı Vakfı) ile ilgili olarak açıklanması gereken herhangi bir gelişme yoktur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174927
BIST
'
13:446.697
En Düşük
|Değişim
|: 0,03%
|| 1,99
|Açılış
|: 6.721
|
|Önceki Kapanış
|: 6.695
|
6.618
En Yüksek
6.725
13:4426,9733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0315
|Açılış
|: 26,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0400
|
27,0741
En Düşük
26,8590
13:4429,7928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0458
|Açılış
|: 29,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
30,0771
En Düşük
29,6893
13:441.699,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,35
|Açılış
|: 1.699,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.695,90
|
1.702,16
En Düşük
1.687,96
BIST En Aktif Hisseler13:42
|BIENY
|57,75
|1.454.121.106
|% 10,00
|
|KUTPO
|61,60
|61.063.896
|% 10,00
|
|CELHA
|42,46
|41.612.038
|% 10,00
|
|AZTEK
|48,64
|325.014.988
|% 10,00
|
|ZEDUR
|60,50
|57.836.363
|% 10,00
|
|EUYO
|11,97
|6.350.241
|% -10,00
|
|BURCE
|172,30
|116.626.084
|% -9,98
|
|VKFYO
|27,84
|9.590.184
|% -9,96
|
|EUKYO
|7,85
|1.807.383
|% -9,77
|
|CANTE
|17,45
|1.757.427.285
|% -8,73
|
|ASTOR
|106,80
|8.444.303.159
|% 0,09
|
|EUPWR
|183,00
|3.709.546.175
|% -4,84
|
|THYAO
|222,40
|3.642.475.625
|% 0,27
|
|ASELS
|72,10
|3.570.893.993
|% 2,56
|
|GESAN
|96,80
|2.912.231.023
|% -4,72
|
|ZOREN
|4,13
|815.388.370
|% -4,84
|
|YKBNK
|13,25
|2.464.206.751
|% 3,68
|
|ODAS
|10,09
|1.322.718.967
|% -4,72
|
|GSDHO
|4,02
|467.517.956
|% 6,07
|
|SKBNK
|2,98
|339.110.293
|% 0,68
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9327
|26,9728
|% 0,12
|
|Euro
|29,7742
|29,7989
|% 0,17
|
|Sterlin
|34,5127
|34,6857
|% 0,06
|
|Frank
|30,8755
|31,0615
|% -0,11
|
|Riyal
|7,1640
|7,1999
|% -0,13
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.961
|6,03
|
|Altın Gr.
|1.699
|1.699
|3,50
|
|Cumhuriyet
|11.317
|11.488
|-38,00
|
|Tam
|11.060
|11.144
|-10,00
|
|Yarım
|5.521
|5.598
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.761
|2.799
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,56
|24,58
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|21,29
|21,31
|0,17
|
|B. Petrol
|82,42
|82,42
|-0,06
|