***YKB* *YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKB******YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: Sermaye Piyasası Kurulu'nun İMKB'de duyurulan 21.12.2005 tarihli yazısı ile Bankamıza hitaben yazılan 22.12.2005 tarihli yazısı.İlgi'de kayıtlı yazılar ile SPK tarafından her mali tablo döneminde gelişmelere ilişkin açıklama yapılması talep edilmiş olup, bu kapsamda açıklamalarımız aşağıdadır.- 02.05.2023 tarihli Özel Durum Açıklamamızda belirtilen davaya ilişkin herhangi bir gelişme bulunmamaktadır.- Yapı Kredi Vakfı (Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Mensupları Yardım ve Emekli Sandığı Vakfı) ile ilgili olarak açıklanması gereken herhangi bir gelişme yoktur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174927BIST