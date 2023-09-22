***YKB* *YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKB******YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 22 Eylül 2023 tarihli kararı ile Hukuk Yönetimi'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemal Aybars Sanal'ın 22 Eylül 2023 tarihi itibarı ile kendi isteği ile Bankamızdaki görevinden ayrılması sebebi ile Baş Hukuk Müşaviri olarak Hakan Kaya'nın atanabilmesini teminen BDDK'ya başvurulmasına ve 7 iş günü içinde olumsuz cevap alınmadığı takdirde göreve atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196909BIST