***YKB* *YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.11.2023 18:04
***YKB******YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 15.11.2023 tarihli kararı ile tahsili gecikmiş alacak tutarı 30.09.2023 tarihi itibarıyla toplam 1.399.654.530,61 TL olan alacağın, Sümer Varlık Yönetim A.Ş., Efes Varlık Yönetim A.Ş., Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. ve Dünya Varlık Yönetim A.Ş.'ye toplam 545.550.000,00 TL bedelle satılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218268
BIST
'
18:057.666
En Düşük
|Değişim
|: -0,07%
|| -5,18
|Açılış
|: 7.716
|
|Önceki Kapanış
|: 7.671
|
7.634
En Yüksek
7.738
18:0528,6764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0446
|Açılış
|: 28,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6650
|
28,7626
En Düşük
28,4435
18:0531,1655
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0211
|Açılış
|: 31,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8800
|
31,3123
En Düşük
30,9254
18:051.808,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,10
|Açılış
|: 1.808,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.807,88
|
1.820,86
En Düşük
1.796,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ONCSM
|171,60
|125.424.675
|% 10,00
|
|IZINV
|40,70
|13.260.344
|% 10,00
|
|MAALT
|968,00
|217.696.058
|% 10,00
|
|ISBTR
|697.735,00
|4.884.145
|% 10,00
|
|QNBFL
|1.089,00
|6.432.525
|% 10,00
|
|OTTO
|387,00
|9.803.097
|% -10,00
|
|ENSRI
|29,54
|17.603.760
|% -9,99
|
|CASA
|132,40
|8.424.082
|% -9,99
|
|AVHOL
|67,10
|297.018.905
|% -9,99
|
|SNPAM
|131,70
|18.025.252
|% -9,98
|
|THYAO
|235,60
|8.502.032.605
|% -0,63
|
|MIATK
|780,00
|4.104.411.101
|% -4,29
|
|TUPRS
|151,70
|3.105.900.152
|% -0,33
|
|EREGL
|38,28
|3.100.172.816
|% 0,31
|
|ISCTR
|20,12
|2.494.541.739
|% 0,20
|
|EKGYO
|7,49
|1.951.613.782
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,46
|249.343.100
|% -0,68
|
|IHLGM
|1,87
|288.718.666
|% 1,08
|
|YKBNK
|16,49
|2.313.199.808
|% 1,23
|
|ZOREN
|5,03
|670.695.218
|% -1,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6684
|28,6735
|% 0,15
|
|Euro
|31,1670
|31,1826
|% -0,01
|
|Sterlin
|35,5782
|35,7567
|% -0,29
|
|Frank
|32,2007
|32,3947
|% 0,33
|
|Riyal
|7,6211
|7,6593
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,41
|23,43
|% 0,66
|
|Platin
|900,85
|902,28
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.037,68
|1.041,20
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,69
|81,69
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.962,28
|1.962,61
|% 0,66
|