***YKB* *YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKB******YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 15.11.2023 tarihli kararı ile tahsili gecikmiş alacak tutarı 30.09.2023 tarihi itibarıyla toplam 1.399.654.530,61 TL olan alacağın, Sümer Varlık Yönetim A.Ş., Efes Varlık Yönetim A.Ş., Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. ve Dünya Varlık Yönetim A.Ş.'ye toplam 545.550.000,00 TL bedelle satılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218268BIST