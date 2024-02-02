***YKB* *YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.02.2024 09:17
***YKB******YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın 01.01.2023 - 31.12.2023 dönemine ilişkin yıllık konsolide ve konsolide olmayan finansal tabloları, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile denetim raporları bugün kamuya açıklanmış olup, ilgili dokümanlar ve geleceğe yönelik beklentileri de içeren bu döneme ilişkin yatırımcı sunumu Bankamız Yatırımcı İlişkiler internet sitesinde (https://www.yapikrediinvestorrelations.com/tr/) yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246315
BIST
'
11:518.678
En Düşük
|Değişim
|: 0,37%
|| 31,85
|Açılış
|: 8.712
|
|Önceki Kapanış
|: 8.646
|
8.658
En Yüksek
8.763
11:5130,4566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1230
|Açılış
|: 30,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3200
|
30,5051
En Düşük
30,2698
11:5133,1762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1187
|Açılış
|: 33,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,5342
En Düşük
32,9769
11:512.012,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 7,86
|Açılış
|: 2.012,45
|
|Önceki Kapanış
|: 2.004,60
|
2.015,00
En Düşük
1.999,82
BIST En Aktif Hisseler11:51
|SNPAM
|112,20
|5.457.184
|% 10,00
|
|MEGMT
|50,00
|934.445.571
|% 9,94
|
|KFEIN
|112,00
|273.112.448
|% 9,91
|
|EKOS
|62,40
|1.160.008.535
|% 9,00
|
|IHEVA
|2,88
|25.096.178
|% 7,06
|
|KBORU
|122,40
|53.948.045
|% -10,00
|
|TETMT
|6.525,00
|3.784.500
|% -10,00
|
|ATSYH
|40,36
|1.776.930
|% -9,99
|
|BAYRK
|37,74
|4.947.110
|% -9,97
|
|DIRIT
|16,53
|8.817.895
|% -6,40
|
|THYAO
|282,00
|8.337.409.612
|% 2,73
|
|SAHOL
|78,25
|3.397.132.085
|% 6,61
|
|EREGL
|43,76
|2.140.849.436
|% 0,09
|
|AKBNK
|40,10
|2.030.545.178
|% 0,05
|
|CATES
|83,60
|2.023.189.336
|% -4,02
|
|ZOREN
|4,77
|593.991.447
|% 1,06
|
|EKGYO
|10,12
|977.285.643
|% -1,17
|
|AKFGY
|2,12
|178.217.086
|% 1,44
|
|YKBNK
|22,46
|1.866.344.139
|% 0,45
|
|ISCTR
|25,92
|1.660.590.760
|% 0,23
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,4541
|30,4566
|% 0,41
|
|Euro
|33,1691
|33,1762
|% 0,36
|
|Sterlin
|38,7065
|38,9006
|% 0,40
|
|Frank
|35,4053
|35,6186
|% 0,52
|
|Riyal
|8,0961
|8,1367
|% 0,33
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,13
|23,15
|% 0,66
|
|Platin
|914,32
|915,37
|% 0,66
|
|Paladyum
|968,65
|972,28
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,72
|78,72
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.053,33
|2.053,61
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:51
daha fazla
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12:06AVHOL
Yüzde 6.03 oranında artışla 41.12 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 140, 130 adet işlem
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12:05XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 65, 71 artarak (% 0.71 ) 9, 313
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12:05XU100
Endeks 8, 680 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 39 üstünde . İşlem hacmi 49, 141.00 milyon TL de
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12:05IDEAS
Yüzde 6.21 oranında artışla 179.60 lira fiyatla işlem gören hissede 328, 679 adet işlem
-
12:04SAHOL
Yüzde 6.74 oranında artışla 78.35 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 567, 722 adet işlem