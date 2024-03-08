***YKB* *YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKB******YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 08.03.2024 tarihli kararı ile tahsili gecikmiş alacak tutarı 31.01.2024 tarihi itibarıyla toplam 1.076.246.774,58 TL olan alacağın, Sümer Varlık Yönetim A.Ş., Dünya Varlık Yönetim A.Ş. ve İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.'ye toplam 459.750.000,00 TL bedelle satılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257116BIST