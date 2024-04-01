***YKB* *YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.04.2024 18:18
***YKB******YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın 29.03.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi gerçekleştirilmiş olup, Yönetim Kurulu'muzun 01.04.2024 tarihli kararı ile
- Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Yıldırım Ali Koç'un, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sn. Levent Çakıroğlu'nun seçilmesine,
- Evvelce Murahhas Üyeliğe atanmış bulunan Sn. Gökhan Erün'ün Murahhas Üye olarak göreve devam etmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265224
BIST
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18:059.158
En Düşük
|Değişim
|: 0,17%
|| 15,14
|Açılış
|: 9.234
|
|Önceki Kapanış
|: 9.142
|
8.962
En Yüksek
9.259
18:0532,1586
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,2398
|Açılış
|: 32,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
32,5305
En Düşük
31,4949
18:0534,6324
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -0,4046
|Açılış
|: 34,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4500
|
35,1602
En Düşük
33,9779
18:052.307,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -20,23
|Açılış
|: 2.311,50
|
|Önceki Kapanış
|: 2.327,74
|
2.362,96
En Düşük
2.279,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKENR
|13,97
|1.009.256.399
|% 10,00
|
|SELVA
|17,05
|57.048.722
|% 10,00
|
|ISATR
|1.896.897,50
|1.896.898
|% 10,00
|
|ERSU
|47,40
|71.732.529
|% 9,98
|
|EUKYO
|28,44
|17.442.713
|% 9,98
|
|PLTUR
|15,57
|127.282.800
|% -10,00
|
|CMENT
|540,00
|11.322.346
|% -10,00
|
|GEREL
|35,50
|125.629.907
|% -9,99
|
|VRGYO
|40,56
|101.937.798
|% -9,99
|
|CEOEM
|15,67
|23.349.673
|% -9,99
|
|THYAO
|303,75
|12.869.565.917
|% 2,02
|
|ISCTR
|11,51
|7.086.701.055
|% 3,68
|
|YKBNK
|28,42
|5.052.915.818
|% 3,95
|
|TUPRS
|178,50
|4.453.536.981
|% 0,85
|
|KCHOL
|209,20
|4.070.959.233
|% 5,02
|
|ISCTR
|11,51
|7.086.701.055
|% 3,68
|
|ZOREN
|6,13
|2.739.849.026
|% 3,03
|
|EKGYO
|9,25
|3.105.629.231
|% -7,22
|
|YKBNK
|28,42
|5.052.915.818
|% 3,95
|
|PETKM
|19,02
|2.114.630.431
|% -4,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0924
|32,1586
|% -0,74
|
|Euro
|34,5295
|34,6324
|% -1,15
|
|Sterlin
|40,3597
|40,5620
|% -2,67
|
|Frank
|35,5640
|35,7422
|% -2,35
|
|Riyal
|8,5771
|8,6201
|% -2,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,94
|24,97
|% 0,66
|
|Platin
|900,74
|902,56
|% 0,66
|
|Paladyum
|996,16
|998,31
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,55
|87,55
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.236,70
|2.237,07
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58ERSU
Yüzde 7.89 oranında artışla 46.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 113, 688 adet işlem
-
17:57CLEBI
Yüzde 8.18 oranında artışla 1, 879.00 lira fiyatla işlem gören hissede 350, 099 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 9, 160 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 100, 690.00 milyon TL de
-
17:56FONET
Yüzde 5.15 oranında artışla 22.44 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 005, 373 adet işlem
-
17:55FENER
Yüzde 5.48 oranında artışla 90.45 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 638, 027 adet işlem