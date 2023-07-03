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***YKB* *YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.07.2023 12:37
***YKB* *YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***YKB******YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi 28.05.1987 Türkiye Borsa İstanbul Yıldız Pazar
Tahvil (yurtdışı) 13.05.2014 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Tahvil (yurtdışı) 21.06.2017 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
İlave Ana Sermayeye Dahil Edilebilir Tahvil (AT1) (yurtdışı) 15.01.2019 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Tahvil (yurtdışı) 14.03.2019 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Sermaye Benzeri Tahvil (yurtiçi) 08.07.2019 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Sermaye Benzeri Tahvil (yurtiçi) 07.10.2019 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Tahvil (yurtdışı) 22.01.2020 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Sermaye Benzeri Tahvil (yurtdışı) 22.01.2021 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Finansman Bonosu 14.03.2023 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 21.03.2023 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 24.03.2023 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 07.04.2023 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 18.04.2023 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 22.05.2023 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 24.05.2023 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 26.05.2023 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 05.06.2023 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 13.06.2023 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 20.06.2023 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 03.07.2023 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı

Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Saruhan Yücel Genel Müdür Yardımcısı
Atilla Başar Ergün Grup Direktörü
Defne Rabia Dilber Sayman Grup Direktörü
Cüneyt Zeytinci Direktör
Fatoş Ebru Başcı Direktör
Levent Çavdar Direktör
Murat Altun Direktör
Raif Cağlar Argın Direktor
Pınar Bölgen Direktör
Emin Evren Kutlu Direktör
Vahit Sabri Nuhoğlu Direktör
Yılda Güngör Yıldırım Direktör
Alper Topaloğlu Müdür
Ezgi Bezel Müdür
Gül Öndül Müdür
Tuğçe Özdemir İnceayan Müdür




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1163487


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BIST En Aktif Hisseler14:21
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DERIM 13,75 44.909.600 % 10,00  
YAPRK 91,85 81.387.421 % 10,00  
BRYAT 1.510,60 397.862.432 % 10,00  
ALCAR 615,20 91.578.922 % 9,99  
ASUZU 180,80 88.571.066 % 9,98  
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14:21 Alış Satış %  
Dolar 26,0773 26,0831 % 0,75  
Euro 28,4169 28,4264 % 1,04  
Sterlin 32,9551 33,1203 % 0,58  
Frank 28,8976 29,0717 % 0,33  
Riyal 6,9299 6,9647 % 0,71  
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14:21 Alış Satış %  
Altın Ons 1.912 1.912 -7,36  
Altın Gr. 1.603 1.604 5,81  
Cumhuriyet 10.671 10.832 -17,00  
Tam 10.613 10.900 -13,17  
Yarım 5.158 5.288 -36,00  
Çeyrek 2.587 2.644 -18,00  
Gümüş.Ons 22,74 22,78 -0,02  
Gümüş Gr. 19,08 19,09 0,13  
B. Petrol 75,87 75,87 0,46  
Seans Raporu 14:21
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