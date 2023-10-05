***YKB* *YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***YKB******YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerGÖKHAN ERÜN Banka Genel Müdürü (CEO), Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, İcra Kurulu Başkanı, Kredi Komitesi Başkanı, Risk Komitesi Üyesi Bankacı Banka Genel Müdürü (CEO), Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, İcra Kurulu Başkanı, Kredi Komitesi Başkanı, Risk Komitesi Üyesi Koç Holding Bankacılık Grubu Başkanı, Koç Finansal Hizmetler A.Ş. İcra Başkanı ve Murahhas Üyesi, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. iştirakleri Yönetim Kurulu Başkanlıkları ve Başkan VekillikleriSERKAN ÜLGEN Perakende Bankacılık Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, İcra Kurulu Üyesi Bankacı Perakende Bankacılık Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, İcra Kurulu Üyesi, Perakende Bankacılık ve Kartlı Ödeme Sistemleri Grup Direktörü Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. iştirakleri Yönetim Kurulu görevleriMEHMET ERKAN ÖZDEMİR Uyum, İç Kontrol ve Risk Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Tüketici İlişkileri Koordinasyon Görevlisi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, İcra Kurulu Üyesi Bankacı Uyum ve İç Kontrol Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Tüketici İlişkileri Koordinasyon Görevlisi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Uyum Ofisi Genel Müdür YardımcısıDEMİR KARAASLAN Finansal Planlama ve Mali İşler Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO), İcra Kurulu Üyesi Bankacı Perakende Krediler Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Finansal Planlama ve Mali İşler Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO), İcra Kurulu Üyesi Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. iştirakleri Yönetim Kurulu görevleriAKİF CAHİT ERDOĞAN Ticari ve KOBİ Bankacılık Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, İcra Kurulu Üyesi Bankacı Ticari ve KOBİ Bankacılık Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, İcra Kurulu Üyesi, Bilişim Teknolojileri ve Operasyon Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. iştirakleri Yönetim Kurulu görevleriYAKUP DOĞAN Sınırsız Bankacılık Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, İcra Kurulu Üyesi Bankacı Alternatif Dağıtım Kanalları Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Sınırsız Bankacılık Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, İcra Kurulu Üyesi Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. iştirakleri Yönetim Kurulu görevleriSARUHAN YÜCEL Hazine Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, İcra Kurulu Üyesi Bankacı Hazine Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, İcra Kurulu Üyesi, Hazine Yönetimi/Bilanço Yönetimi ve Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Direktörü Yapı Kredi Yatrım Menkul Değerler A.Ş.'nin Yönetim Kurulunda görev almaktadırABDULLAH GEÇER İç Denetim Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bankacı İç Denetim Yönetiminden sorumlu Genel Müdür YardımcısıMEHMET ERKAN AKBULUT Krediler Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, İcra Kurulu Üyesi Bankacı Krediler Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, İcra Kurulu Üyesi, Tahsilat ve Tasfiye Yönetiminden sorumlu Tahsilat ve Tasfiye Yönetim Başkanı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. iştirakleri Yönetim Kurulu görevleriMUHARREM KAAN ŞAKUL Kurumsal Bankacılık Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcsı, İcra Kurulu Üyesi Bankacı Kurumsal Bankacılık Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcsı, İcra Kurulu Üyesi, Kurumsal Bankacılık Satış Yönetim Başkanı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. iştirakleri Yönetim Kurulu görevleriUĞUR GÖKHAN ÖZDİNÇ Teknoloji, Veri ve Süreç Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, İcra Kurulu Üyesi Bankacı Teknoloji, Veri ve Süreç Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, İcra Kurulu Üyesi, İştirakler Uygulama Geliştirme ve BT Yönetişim Direktörü Yapı Kredi Teknoloji A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak görev almaktadırÖZDEN ÖNALDI İnsan Kaynakları, Organizasyon ve İç Hizmetler Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, İcra Kurulu Üyesi Bankacı İnsan Kaynakları, Organizasyon ve İç Hizmetler Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, İcra Kurulu Üyesi Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. iştirakleri Yönetim Kurulu görevleriHAKAN KAYA Baş Hukuk Müşaviri Avukat Kanuni Takip Direktörü, Dava İşleri Direktörühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200341BIST