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***YKB* *YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

24.07.2023 08:06
***YKB* *YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***YKB******YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24/07/2023
Karar Sayısı
80/55
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174417


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ZEDUR 55,00 15.022.880 % 10,00  
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Tam 11.133 11.257 -52,00  
Yarım 5.566 5.654 -26,00  
Çeyrek 2.783 2.827 -13,00  
Gümüş.Ons 24,58 24,61 -0,02  
Gümüş Gr. 21,35 21,38 0,02  
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