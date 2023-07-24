***YKB* *YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
24.07.2023 08:05
***YKB******YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24/07/2023
Karar Sayısı
80/55
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş Konsolide Sorumluluk Beyanı 30.06.2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174416
BIST
'
10:256.754
En Düşük
|Değişim
|: 0,99%
|| 66,42
|Açılış
|: 6.730
|
|Önceki Kapanış
|: 6.688
|
6.690
En Yüksek
6.757
10:2526,9569
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0112
|Açılış
|: 80,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 80,8800
|
27,0146
En Düşük
26,8677
10:2529,8962
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0650
|Açılış
|: 16,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
30,1032
En Düşük
29,8591
10:2521,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,01
|Açılış
|: 21,37
|
|Önceki Kapanış
|: 21,35
|
21,42
En Düşük
21,26
BIST En Aktif Hisseler10:25
|ASTOR
|106,70
|1.559.098.559
|% 10,00
|
|ZEDUR
|55,00
|15.022.880
|% 10,00
|
|OYAYO
|33,88
|10.653.105
|% 10,00
|
|EDIP
|22,94
|37.783.663
|% 9,97
|
|TRILC
|12,24
|55.187.603
|% 9,97
|
|UZERB
|202,50
|424.440
|% -10,00
|
|EUYO
|13,30
|127.627
|% -9,95
|
|VKING
|34,80
|7.036.187
|% -6,35
|
|GRNYO
|8,47
|5.712.113
|% -6,31
|
|AYCES
|179,10
|5.603.724
|% -4,33
|
|ASTOR
|106,70
|1.559.098.559
|% 10,00
|
|THYAO
|224,40
|1.278.276.716
|% 0,36
|
|TUPRS
|93,20
|786.901.502
|% 1,97
|
|EUPWR
|189,50
|764.791.294
|% 8,35
|
|ODAS
|10,68
|543.983.714
|% 3,19
|
|ZOREN
|4,16
|471.403.305
|% 4,26
|
|ODAS
|10,68
|543.983.714
|% 3,19
|
|EKGYO
|8,35
|379.146.247
|% 0,85
|
|AKFGY
|5,28
|145.358.758
|% 1,93
|
|CEMAS
|2,03
|49.871.048
|% 2,53
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9503
|26,9569
|% -0,04
|
|Euro
|29,8701
|29,8962
|% -0,22
|
|Sterlin
|34,5896
|34,7631
|% 0,09
|
|Frank
|31,0156
|31,2024
|% -0,03
|
|Riyal
|7,1641
|7,2000
|% -0,06
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.965
|2,97
|
|Altın Gr.
|1.701
|1.702
|0,35
|
|Cumhuriyet
|11.407
|11.580
|28,00
|
|Tam
|11.128
|11.254
|-55,00
|
|Yarım
|5.564
|5.653
|-27,00
|
|Çeyrek
|2.782
|2.827
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,68
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|21,35
|21,37
|0,02
|
|B. Petrol
|80,35
|80,35
|-0,53
|
Seans Raporu
10:25
daha fazla
-
10:41ESEN
Yüzde 4.90 oranında artışla 80.30 lira fiyatla işlem gören hissede 416, 639 adet işlem
-
10:40OZKGY
Yüzde 4.25 oranında artışla 17.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 513, 969 adet işlem
-
10:40OZKGY
Yüzde 4.25 oranında artışla 17.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 513, 969 adet işlem
-
10:39SMRTG
Yüzde 9.95 oranında artışla 127.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 142, 709 adet işlem
-
10:38XU100
Endeks 6, 747 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 89 üstünde . İşlem hacmi 18, 432.00 milyon TL de