***YKB* *YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
12.07.2023 12:05
***YKB******YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.07.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 07.07.2023 tarihli özel durum açıklamamız.
Bankamızca MTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilecek 26.150.000 GBP tutarındaki borçlanma aracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onaylı tertip ihraç belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170813
BIST
'
14:076.344
En Düşük
|Değişim
|: -0,29%
|| -18,58
|Açılış
|: 6.361
|
|Önceki Kapanış
|: 6.363
|
6.287
En Yüksek
6.379
14:0726,1329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0395
|Açılış
|: 26,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1800
|
26,2030
En Düşük
26,0480
14:0728,8071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0705
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
28,8728
En Düşük
28,3967
14:071.626,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,76
|Açılış
|: 1.626,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.622,32
|
1.630,39
En Düşük
1.619,42
BIST En Aktif Hisseler14:05
|VKING
|46,42
|66.540.890
|% 10,00
|
|AYCES
|242,30
|40.646.295
|% 9,99
|
|EUYO
|11,34
|7.399.983
|% 9,99
|
|BAYRK
|6,83
|36.696.964
|% 9,98
|
|TETMT
|391,30
|16.208.975
|% 9,98
|
|PRZMA
|30,46
|3.800.951
|% -9,99
|
|CANTE
|26,56
|998.240.590
|% -9,97
|
|IHAAS
|22,24
|138.322.025
|% -8,48
|
|KENT
|173,10
|923.622
|% -8,17
|
|IHEVA
|2,25
|72.465.633
|% -6,25
|
|YKBNK
|13,88
|4.380.841.970
|% 1,91
|
|ISCTR
|14,70
|3.900.638.646
|% 1,24
|
|AKBNK
|22,80
|3.716.832.450
|% 4,20
|
|THYAO
|213,00
|3.602.417.346
|% -1,07
|
|ASTOR
|82,05
|3.144.681.467
|% 2,43
|
|YKBNK
|13,88
|4.380.841.970
|% 1,91
|
|EKGYO
|8,51
|2.547.812.134
|% 1,19
|
|ISCTR
|14,70
|3.900.638.646
|% 1,24
|
|SKBNK
|3,00
|680.690.248
|% 0,67
|
|AKBNK
|22,80
|3.716.832.450
|% 4,20
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1270
|26,1364
|% 0,16
|
|Euro
|28,7918
|28,7997
|% 0,22
|
|Sterlin
|33,6795
|33,8484
|% 0,05
|
|Frank
|29,6438
|29,8223
|% 0,24
|
|Riyal
|6,9486
|6,9835
|% 0,12
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|2,38
|
|Altın Gr.
|1.626
|1.626
|3,99
|
|Cumhuriyet
|10.837
|11.000
|20,00
|
|Tam
|10.483
|10.672
|12,00
|
|Yarım
|5.242
|5.360
|5,00
|
|Çeyrek
|2.629
|2.680
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,18
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|19,45
|19,47
|0,04
|
|B. Petrol
|79,45
|79,45
|0,05
|
Seans Raporu
14:05
daha fazla
-
14:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -21, 63 kaybederek (% -0.31 ) 6, 995
-
14:20XU100
Endeks 6, 343 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 31 altında . İşlem hacmi 69, 445.00 milyon TL de
-
14:20ALKA
Yüzde -3.49 oranında düşüşle 28.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 473, 489 adet işlem
-
14:19ALKA
Yüzde -3.56 oranında düşüşle 28.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 466, 982 adet işlem
-
14:18IZINV
Yüzde -4.03 oranında düşüşle 37.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 030, 754 adet işlem