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***YKB* *YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi

23.08.2023 09:37
***YKB* *YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi


***YKB******YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )

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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.08.2023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İlgi: 21.08.2023 tarihli özel durum açıklamamız.
Bankamızca MTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilecek 36.650.000 GBP tutarındaki borçlanma aracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onaylı tertip ihraç belgesi ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188510


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NTGAZ 40,98 356.198.551 % 100,00  
POLTK 5.826,00 32.327.584 % 0,01  
SNKRN 26,50 2.227.387 % 0,00  
SUMAS 141,50 2.505.281 % 0,00  
UMPAS 5,50 1.790.558 % 0,00  
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Dolar 27,1963 27,2057 % 0,08  
Euro 29,5752 29,5917 % 0,37  
Sterlin 34,5515 34,7248 % 0,16  
Frank 30,7767 30,9621 % 0,12  
Riyal 7,2294 7,2657 % 0,10  
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Altın Ons 1.903 1.904 6,07  
Altın Gr. 1.664 1.664 6,45  
Cumhuriyet 11.419 11.591 48,00  
Tam 11.223 11.351 32,00  
Yarım 5.629 5.702 16,00  
Çeyrek 2.806 2.851 8,00  
Gümüş.Ons 23,63 23,66 0,24  
Gümüş Gr. 20,66 20,68 0,22  
B. Petrol 84,02 84,02 -0,01  
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