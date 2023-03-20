***YKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
20.03.2023 09:17
***YKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [YKBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YKBNK.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,9365398 TL Teorik Fiyat: 10,313 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126117
BIST
13:555.082
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -54,51
|Açılış
|: 5.120
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.137
En Düşük
5.051
13:5519,0122
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0025
|Açılış
|: 19,2630
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,0320
En Düşük
18,9722
13:5520,3488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0788
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4900
|
20,3525
En Düşük
20,2229
13:551.210,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -6,26
|Açılış
|: 1.210,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.216,37
|
1.229,04
En Düşük
1.202,86
BIST En Aktif Hisseler13:55
|CLEBI
|545,70
|50.911.361
|% 10,00
|
|GOKNR
|23,56
|796.775.556
|% 9,99
|
|MERKO
|6,51
|49.911.709
|% 9,97
|
|FENER
|58,20
|46.177.917
|% 9,92
|
|ANELE
|5,34
|24.905.928
|% 9,88
|
|MARKA
|9,54
|4.089.493
|% -10,00
|
|YKBNK
|10,21
|971.315.817
|% -9,24
|
|ONCSM
|113,30
|77.549.851
|% -7,89
|
|BTCIM
|36,52
|45.937.706
|% -7,78
|
|SRVGY
|157,30
|9.482.706
|% -7,63
|
|ASTOR
|61,45
|6.166.145.645
|% -5,32
|
|KOZAL
|22,18
|2.891.762.404
|% 7,88
|
|ISCTR
|14,23
|2.511.613.241
|% -3,33
|
|ASELS
|57,90
|2.243.507.995
|% 0,96
|
|THYAO
|128,00
|1.974.241.827
|% 1,19
|
|ISCTR
|14,23
|2.511.613.241
|% -3,33
|
|KOZAL
|22,18
|2.891.762.404
|% 7,88
|
|ASTOR
|61,45
|6.166.145.645
|% -5,32
|
|YKBNK
|10,21
|971.315.817
|% -9,24
|
|EKGYO
|6,89
|571.744.464
|% -2,68
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0087
|19,0122
|% -0,01
|
|Euro
|20,3404
|20,3488
|% 0,39
|
|Sterlin
|23,1394
|23,2554
|% 0,21
|
|Frank
|20,4047
|20,5276
|% -0,23
|
|Riyal
|5,0465
|5,0718
|% -0,01
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.981
|1.981
|-8,21
|
|Altın Gr.
|1.208
|1.208
|-8,26
|
|Cumhuriyet
|8.124
|8.247
|-15,00
|
|Tam
|8.128
|8.210
|224,00
|
|Yarım
|3.985
|4.018
|110,00
|
|Çeyrek
|1.992
|2.009
|55,00
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,50
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|13,71
|13,73
|-0,10
|
|B. Petrol
|71,31
|71,31
|-1,66
|