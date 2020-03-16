***YKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
16.03.2020 16:50
***YKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [YKBNK]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
25/09/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFYKBK92017
Nominal Değer (TL)
550.700.000
Vade Başlangıç Tarihi
13/03/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
18/03/2020
Vadesi (Gün)
175
İtfa Tarihi
04/09/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829431
BIST
17:5288.009
En Yüksek
|Değişim
|: -7,95%
|| -7.595,83
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
86.853
17:526,4184
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,0889
|Açılış
|: 6,4140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4229
En Düşük
6,2780
17:527,1344
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,1014
|Açılış
|: 7,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1717
En Düşük
6,9931
17:52307,35
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -4,04
|Açılış
|: 307,35
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
299,20
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,20
|226.231
|% 9,09
|
|IHGZT
|4,19
|128.892
|% 8,27
|
|RTALB
|2,94
|92.983.785
|% 7,69
|
|IDGYO
|2,23
|1.239.181
|% 5,69
|
|KUYAS
|1,12
|12.822.737
|% 5,66
|
|OYLUM
|2,16
|1.862.134
|% -10,00
|
|ALCAR
|34,20
|1.707.268
|% -10,00
|
|VKFYO
|1,35
|1.027.382
|% -10,00
|
|YYAPI
|0,36
|7.533.898
|% -10,00
|
|SMART
|4,86
|6.950.844
|% -10,00
|
|ASELS
|22,92
|771.673.116
|% -9,98
|
|THYAO
|8,24
|706.083.928
|% -9,85
|
|GARAN
|8,27
|640.725.639
|% -8,21
|
|YKBNK
|2,05
|242.398.814
|% -7,24
|
|ECILC
|3,66
|208.454.145
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,05
|242.398.814
|% -7,24
|
|EKGYO
|1,13
|98.142.317
|% -5,83
|
|THYAO
|8,24
|706.083.928
|% -9,85
|
|ODAS
|1,25
|103.624.419
|% -9,42
|
|IHLGM
|0,86
|71.228.365
|% -9,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8417
|7,8810
|% 1,21
|
|Frank
|6,7351
|6,7757
|% 1,64
|
|Riyal
|1,7037
|1,7122
|% 1,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.485
|1.485
|-44,85
|
|Altın Gr.
|305
|305
|-6,66
|
|Cumhuriyet
|2.037
|2.068
|-44,00
|
|Tam
|2.029
|2.083
|-40,53
|
|Yarım
|981
|1.008
|-19,60
|
|Çeyrek
|492
|504
|-9,80
|
|Gümüş.Ons
|13,09
|13,13
|-1,61
|
|Gümüş Gr.
|2,66
|2,66
|-0,34
|
|B. Petrol
|30,66
|30,66
|-3,19
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