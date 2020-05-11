***YKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması









***YKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [YKBNK]İlgili Fonlar []TürkçeBorçlanma Araçlarının İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi25/09/2019Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin UnvanıYapı ve Kredi Bankası A.Ş.İşlem Göreceği PazarBorçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıBorçlanma Aracı TürüBonoISIN KoduTRFYKBK72092Nominal Değer (TL)128.120.000Vade Başlangıç Tarihi11/05/2020İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih13/05/2020Vadesi (Gün)67İtfa Tarihi17/07/2020İhraç ŞekliNitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844174BIST