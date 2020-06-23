***YKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
23.06.2020 17:34
***YKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [YKBNK]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
25/09/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFYKBK22113
Nominal Değer (TL)
150.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
23/06/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
25/06/2020
Vadesi (Gün)
234
İtfa Tarihi
12/02/2021
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852532
BIST
18:05115.339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 148,80
|Açılış
|: 115.617
|
|Önceki Kapanış
|: 115.190
|
116.279
En Düşük
115.060
18:056,8502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0042
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8614
En Düşük
6,8383
18:057,7588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0502
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7000
|
7,7804
En Düşük
7,6969
18:05389,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 2,94
|Açılış
|: 389,22
|
|Önceki Kapanış
|: 386,29
|
389,99
En Düşük
384,72
BIST En Aktif Hisseler
|PEKGY
|8,47
|45.046.904
|% 10,00
|
|ECZYT
|14,81
|112.655.752
|% 9,95
|
|AKMGY
|30,06
|7.540.467
|% 9,95
|
|ULAS
|4,54
|8.639.435
|% 9,93
|
|AYEN
|4,01
|114.123.588
|% 9,86
|
|ISBIR
|990,00
|547.418
|% -10,00
|
|EKIZ
|11,45
|8.944.421
|% -9,98
|
|TSPOR
|7,60
|814.925.159
|% -9,52
|
|IZMDC
|13,69
|42.580.102
|% -9,04
|
|EGCYO
|1,44
|1.309.255
|% -8,86
|
|KRDMD
|2,96
|1.331.810.887
|% 1,72
|
|KARSN
|2,73
|1.196.153.844
|% 7,06
|
|PETKM
|4,14
|1.068.176.793
|% 0,49
|
|GARAN
|8,46
|923.894.783
|% -0,70
|
|TSPOR
|7,60
|814.925.159
|% -9,52
|
|SKBNK
|1,40
|668.815.715
|% 4,48
|
|KARSN
|2,73
|1.196.153.844
|% 7,06
|
|KRDMD
|2,96
|1.331.810.887
|% 1,72
|
|EKGYO
|1,94
|706.744.747
|% 0,00
|
|ODAS
|2,17
|679.753.439
|% 2,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5529
|8,5958
|% 0,50
|
|Frank
|7,2278
|7,2713
|% 0,47
|
|Riyal
|1,8202
|1,8293
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.767
|11,57
|
|Altın Gr.
|389
|389
|2,87
|
|Cumhuriyet
|2.524
|2.537
|13,90
|
|Tam
|2.590
|2.601
|14,30
|
|Yarım
|1.262
|1.272
|7,00
|
|Çeyrek
|633
|637
|3,50
|
|Gümüş.Ons
|17,90
|17,92
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,95
|0,05
|
|B. Petrol
|43,59
|43,59
|0,51
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