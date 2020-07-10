***YKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
10.07.2020 17:35
***YKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [YKBNK]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
25/09/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFYKBK12122
Nominal Değer (TL)
576.830.000
Vade Başlangıç Tarihi
10/07/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
14/07/2020
Vadesi (Gün)
189
İtfa Tarihi
15/01/2021
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859060
BIST
17:29113.903
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -1.890,85
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.829
17:296,8669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0058
|Açılış
|: 6,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8990
|
6,8682
En Düşük
6,8515
17:297,7770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0278
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7900
|
7,7770
En Düşük
7,7277
17:29398,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,76
|Açılış
|: 398,70
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
399,77
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|376,80
|52.384.358
|% 9,98
|
|PKENT
|276,80
|2.233.776
|% 9,97
|
|MEGAP
|4,91
|2.581.542
|% 9,84
|
|MEGAP
|4,91
|2.581.542
|% 9,84
|
|KERVN
|0,47
|1.781.517
|% 9,30
|
|DERAS
|6,21
|10.269.833
|% -10,00
|
|LIDFA
|3,24
|20.825.630
|% -10,00
|
|TURGG
|54,95
|19.007.543
|% -9,99
|
|TSPOR
|6,24
|8.010.219
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,67
|6.236.326
|% -9,86
|
|EKGYO
|2,11
|2.093.553.505
|% -2,31
|
|GARAN
|7,74
|1.186.967.561
|% -2,15
|
|SISE
|6,14
|1.111.799.730
|% -3,76
|
|TRKCM
|4,50
|1.097.744.090
|% -2,81
|
|THYAO
|11,63
|1.071.595.551
|% 0,69
|
|EKGYO
|2,11
|2.093.553.505
|% -2,31
|
|IHLGM
|1,61
|439.328.812
|% -4,17
|
|ODAS
|2,62
|677.691.300
|% -0,38
|
|KRDMD
|2,99
|719.473.915
|% -3,24
|
|TRKCM
|4,50
|1.097.744.090
|% -2,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6591
|8,7025
|% 0,38
|
|Frank
|7,2762
|7,3200
|% 0,06
|
|Riyal
|1,8253
|1,8344
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|2,54
|
|Altın Gr.
|398
|399
|0,57
|
|Cumhuriyet
|2.592
|2.613
|8,20
|
|Tam
|2.668
|2.681
|8,40
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|4,10
|
|Çeyrek
|648
|657
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,72
|18,75
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,12
|-0,00
|
|B. Petrol
|42,59
|42,59
|0,24
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