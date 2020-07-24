***YKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
24.07.2020 17:25
***YKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [YKBNK]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
25/09/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFYKBK22139
Nominal Değer (TL)
45.300.000
Vade Başlangıç Tarihi
24/07/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
28/07/2020
Vadesi (Gün)
196
İtfa Tarihi
05/02/2021
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861678
BIST
18:05119.202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 170,47
|Açılış
|: 118.501
|
|Önceki Kapanış
|: 119.031
|
119.202
En Düşük
118.221
18:056,8509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0074
|Açılış
|: 6,8940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8920
|
6,8527
En Düşük
6,8335
18:057,9701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0314
|Açılış
|: 7,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9719
En Düşük
7,9191
18:05418,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,21
|Açılış
|: 418,42
|
|Önceki Kapanış
|: 415,21
|
419,93
En Düşük
413,90
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.211,20
|42.103.573
|% 10,00
|
|BRYAT
|91,30
|39.867.449
|% 10,00
|
|CEOEM
|4,84
|63.122.020
|% 10,00
|
|BFREN
|887,80
|23.392.823
|% 10,00
|
|DARDL
|13,31
|7.720.213
|% 10,00
|
|SELGD
|3,24
|1.610.298
|% -10,00
|
|YONGA
|29,38
|296.083
|% -9,99
|
|KUTPO
|33,58
|16.307.900
|% -9,97
|
|UFUK
|7,44
|616.904
|% -9,93
|
|BERA
|8,17
|117.581.723
|% -8,92
|
|EKGYO
|2,33
|1.520.070.274
|% 0,00
|
|TRGYO
|4,77
|294.541.458
|% -1,24
|
|ODAS
|2,71
|242.361.096
|% -1,81
|
|IHLGM
|1,77
|236.406.995
|% 1,72
|
|ADESE
|2,36
|201.558.850
|% -1,26
|
|IHLGM
|1,77
|236.406.995
|% 1,72
|
|ODAS
|2,71
|242.361.096
|% -1,81
|
|ADESE
|2,36
|201.558.850
|% -1,26
|
|HLGYO
|2,47
|75.744.179
|% 1,23
|
|CEOEM
|4,84
|63.122.020
|% 10,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7312
|8,7749
|% 0,48
|
|Frank
|7,3968
|7,4413
|% 0,46
|
|Riyal
|1,8206
|1,8298
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|12,83
|
|Altın Gr.
|418
|418
|2,77
|
|Cumhuriyet
|2.722
|2.746
|22,10
|
|Tam
|2.804
|2.824
|28,90
|
|Yarım
|1.361
|1.378
|11,10
|
|Çeyrek
|683
|690
|5,50
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,64
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|4,95
|4,96
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,97
|42,97
|-0,36
|
Seans Raporu
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17:59XU100
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