***YKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
29.07.2020 17:21
***YKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [YKBNK]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
25/09/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFYKBKE2032
Nominal Değer (TL)
187.250.000
Vade Başlangıç Tarihi
29/07/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
04/08/2020
Vadesi (Gün)
86
İtfa Tarihi
23/10/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863476
BIST
18:051.136
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -17,15
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.121
18:056,9947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0608
|Açılış
|: 7,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
7,0042
En Düşük
6,9132
18:058,2502
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,1147
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2715
En Düşük
8,1145
18:05439,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 2,75
|Açılış
|: 439,62
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
440,93
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|35,20
|72.028.015
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|49.049.693
|% 10,00
|
|IHYAY
|1,43
|136.343.806
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|4.078.262
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|20.889.005
|% 10,00
|
|AKMGY
|38,72
|18.366.725
|% -10,00
|
|KENT
|2.408,00
|17.567.313
|% -10,00
|
|POLTK
|149,20
|731.823
|% -9,96
|
|TDGYO
|5,21
|19.715.938
|% -9,71
|
|NUGYO
|7,44
|68.524.895
|% -9,49
|
|ASELS
|35,28
|2.309.536.364
|% -3,29
|
|GUSGR
|6,27
|2.140.948.304
|% 5,20
|
|GARAN
|7,10
|1.589.460.764
|% -4,05
|
|EKGYO
|2,23
|1.367.424.771
|% 0,45
|
|KRDMD
|3,04
|859.860.913
|% 0,33
|
|EKGYO
|2,23
|1.367.424.771
|% 0,45
|
|GUSGR
|6,27
|2.140.948.304
|% 5,20
|
|KRDMD
|3,04
|859.860.913
|% 0,33
|
|IHLAS
|0,91
|253.237.671
|% 1,11
|
|TSKB
|1,15
|320.276.841
|% -1,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0512
|9,0966
|% 1,28
|
|Frank
|7,6207
|7,6666
|% 1,33
|
|Riyal
|1,8599
|1,8692
|% 0,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.958
|-0,76
|
|Altın Gr.
|439
|439
|1,97
|
|Cumhuriyet
|2.879
|2.921
|25,20
|
|Tam
|2.966
|3.011
|32,60
|
|Yarım
|1.440
|1.465
|11,50
|
|Çeyrek
|722
|735
|7,10
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,14
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|5,40
|5,41
|-0,04
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|B. Petrol
|44,06
|44,06
|0,45
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