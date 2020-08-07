***YKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
07.08.2020 17:52
***YKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [YKBNK]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
25/09/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFYKBKA2028
Nominal Değer (TL)
577.550.000
Vade Başlangıç Tarihi
07/08/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
11/08/2020
Vadesi (Gün)
130
İtfa Tarihi
15/12/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866709
BIST
18:051.061
En Yüksek
|Değişim
|: 2,53%
|| 26,19
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.062
En Düşük
985
18:057,2838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0552
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4600
|
7,3707
En Düşük
7,1239
18:058,6077
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0047
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7750
|
8,7220
En Düşük
8,4296
18:05471,72
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -7,70
|Açılış
|: 471,72
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
488,48
En Düşük
468,60
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|95,15
|17.840.018
|% 10,00
|
|KARTN
|603,90
|23.634.281
|% 10,00
|
|YONGA
|25,74
|407.814
|% 10,00
|
|YBTAS
|7.645,00
|427.254
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.298,00
|252.756
|% 10,00
|
|KENT
|1.422,00
|4.739.526
|% -10,00
|
|QNBFL
|118,00
|73.984.345
|% -9,99
|
|BURVA
|64,40
|995.688
|% -9,99
|
|VKFYO
|10,48
|1.595.349
|% -9,97
|
|KRGYO
|5,34
|3.030.066
|% -9,95
|
|EKGYO
|1,96
|3.132.370.814
|% 3,70
|
|ASELS
|16,79
|1.695.900.833
|% 9,95
|
|GARAN
|6,58
|1.455.157.486
|% 1,70
|
|SISE
|6,03
|1.268.376.254
|% 4,87
|
|GUSGR
|5,48
|995.735.567
|% 7,03
|
|EKGYO
|1,96
|3.132.370.814
|% 3,70
|
|KRDMD
|2,66
|694.030.161
|% 2,70
|
|TSKB
|1,07
|251.901.794
|% 2,88
|
|ODAS
|2,22
|509.552.710
|% 4,72
|
|YKBNK
|2,05
|471.333.422
|% -0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,4652
|9,5127
|% -0,03
|
|Frank
|7,9363
|7,9841
|% 0,33
|
|Riyal
|1,9354
|1,9452
|% 0,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.020
|2.021
|-42,81
|
|Altın Gr.
|473
|473
|-6,79
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.292
|-51,70
|
|Tam
|3.202
|3.415
|-45,80
|
|Yarım
|1.554
|1.671
|-6,40
|
|Çeyrek
|780
|835
|-8,30
|
|Gümüş.Ons
|27,73
|27,77
|-1,17
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,46
|-0,26
|
|B. Petrol
|44,44
|44,44
|-0,65
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 26 artarak (% 1.65 ) 1, 190
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17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, KRDMD, ODAS
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17:59XU100
Endeks 1, 055 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 02 üstünde . İşlem hacmi 23, 329.00 milyon TL de
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17:59YAYLA
Yüzde 5.11 oranında artışla 2.47 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 010, 077 adet işlem
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17:57JANTS
Yüzde 9.99 oranında artışla 98.00 lira fiyatla işlem gören hissede 97, 735 adet işlem