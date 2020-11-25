***YKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması









***YKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [YKBNK]İlgili Fonlar []TürkçeBorçlanma Araçlarının İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi26/10/2020Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin UnvanıYapı ve Kredi Bankası A.Ş.İşlem Göreceği PazarBorçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıBorçlanma Aracı TürüBonoISIN KoduTRFYKBK22154Nominal Değer (TL)92.850.000Vade Başlangıç Tarihi25/11/2020İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih27/11/2020Vadesi (Gün)93İtfa Tarihi26/02/2021İhraç ŞekliNitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889996BIST