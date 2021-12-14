***YKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları
14.12.2021 17:40
***YKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )
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VİOP İşlem İptali Duyuruları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda 14 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan aşağıdaki özel işlem, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3. Bölüm 19 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.
Sözleşme
İşlem No
F_YKBNK0122 0A6C590200157C9E
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983129
BIST
17:592.163
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 5,67
|Açılış
|: 2.191
|
|Önceki Kapanış
|: 2.158
|
2.195
En Düşük
2.146
17:5914,8144
En Yüksek
|Değişim
|: 2,90%
|| 0,4181
|Açılış
|: 14,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3800
|
14,8300
En Düşük
14,3636
17:5916,6868
En Yüksek
|Değişim
|: 2,92%
|| 0,4742
|Açılış
|: 16,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2200
|
16,7240
En Düşük
16,1749
17:59841,33
En Yüksek
|Değişim
|: 2,65%
|| 21,71
|Açılış
|: 841,33
|
|Önceki Kapanış
|: 819,62
|
843,06
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler17:59
|CEOEM
|14,96
|65.070.621
|% 10,00
|
|ISKUR
|664.400,00
|1.974.800
|% 10,00
|
|TETMT
|275,00
|6.136.677
|% 10,00
|
|DOGUB
|3,85
|3.368.247
|% 10,00
|
|PKENT
|5.512,10
|4.315.770
|% 10,00
|
|OYLUM
|7,57
|19.893.571
|% -9,99
|
|MERIT
|30,90
|103.255.451
|% -9,97
|
|SODSN
|32,68
|818.174
|% -9,97
|
|CASA
|129,70
|733.664
|% -9,30
|
|MIATK
|34,30
|471.464.404
|% -7,94
|
|THYAO
|23,50
|4.906.329.414
|% 4,07
|
|GARAN
|12,03
|4.099.702.101
|% -1,07
|
|KRDMD
|11,59
|3.412.360.967
|% -0,86
|
|SISE
|16,13
|2.784.566.663
|% -2,77
|
|YKBNK
|3,85
|2.179.114.799
|% -1,28
|
|EKGYO
|2,62
|1.604.594.825
|% -2,60
|
|YKBNK
|3,85
|2.179.114.799
|% -1,28
|
|TSKB
|1,63
|933.306.082
|% -4,12
|
|SKBNK
|1,23
|499.226.581
|% -2,38
|
|GARAN
|12,03
|4.099.702.101
|% -1,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8046
|14,8144
|% 2,90
|
|Euro
|16,6664
|16,6868
|% 2,92
|
|Sterlin
|19,4841
|19,5818
|% 2,67
|
|Frank
|15,9005
|15,9963
|% 2,53
|
|Riyal
|3,9288
|3,9485
|% 2,70
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-2,34
|
|Altın Gr.
|839
|839
|19,69
|
|Cumhuriyet
|5.592
|5.676
|184,00
|
|Tam
|5.562
|5.706
|183,54
|
|Yarım
|2.688
|2.760
|88,79
|
|Çeyrek
|1.348
|1.380
|44,39
|
|Gümüş.Ons
|21,67
|21,69
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|10,27
|10,29
|0,12
|
|B. Petrol
|72,91
|72,91
|-0,79
|