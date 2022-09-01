***YKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları
01.09.2022 16:07
***YKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )
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VİOP İşlem İptali Duyuruları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda 1 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan aşağıdaki özel işlem, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3. Bölüm 19 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.
Sözleşme İşlem No
F_YKBNK1022 0A910DC2001F2E2D
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059316
BIST
15:573.165
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -6,36
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.183
En Düşük
3.125
15:5718,2114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0265
|Açılış
|: 18,2480
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2271
En Düşük
17,9863
15:5718,2344
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0625
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3311
En Düşük
18,0993
15:57995,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -5,04
|Açılış
|: 995,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
985,37
BIST En Aktif Hisseler15:55
|HUNER
|4,11
|225.052.877
|% 9,89
|
|HKTM
|20,94
|94.507.936
|% 8,27
|
|SMRTG
|39,84
|422.104.179
|% 6,41
|
|ORCAY
|24,62
|79.379.359
|% 3,88
|
|DGNMO
|3,72
|32.181.959
|% 3,33
|
|GZNMI
|32,78
|65.910.033
|% -6,07
|
|GRSEL
|9,13
|50.298.803
|% -3,79
|
|DAPGM
|40,12
|21.121.291
|% -2,00
|
|OBASE
|15,05
|14.542.204
|% -1,38
|
|YYLGD
|19,68
|77.562.336
|% -1,35
|
|HKTM
|20,94
|94.507.936
|% 8,27
|
|KLRHO
|22,84
|87.991.386
|% 1,33
|
|KCAER
|27,74
|72.228.102
|% 0,00
|
|SEGYO
|1,31
|54.647.625
|% 1,55
|
|BARMA
|40,42
|53.138.974
|% 0,50
|
|EKGYO
|4,06
|2.367.326.485
|% 1,25
|
|YKBNK
|7,53
|4.019.032.929
|% 6,96
|
|HALKB
|9,00
|4.909.661.891
|% 4,41
|
|ISCTR
|8,19
|3.388.578.190
|% 3,41
|
|VAKBN
|7,78
|2.743.760.156
|% 6,43
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2011
|18,2057
|% 0,11
|
|Euro
|18,2095
|18,2240
|% -0,40
|
|Sterlin
|20,9876
|21,0928
|% -0,44
|
|Frank
|18,4827
|18,5940
|% -0,26
|
|Riyal
|4,8306
|4,8548
|% 0,13
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.701
|-10,03
|
|Altın Gr.
|993
|993
|-7,74
|
|Cumhuriyet
|6.672
|6.773
|-36,00
|
|Tam
|6.682
|6.734
|-40,00
|
|Yarım
|3.256
|3.292
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.646
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|17,71
|17,74
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|10,29
|10,30
|-0,24
|
|B. Petrol
|93,92
|93,92
|-1,72
|
Seans Raporu
15:55
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16:09YESIL
Yüzde -3.53 oranında düşüşle 1.64 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 622, 127 adet işlem
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16:08CANTE
Yüzde -5.14 oranında düşüşle 82.15 lira fiyatla işlem gören hissede 162, 529 adet işlem
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16:07XU100
Endeks 3, 163 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 26 altında . İşlem hacmi 59, 526.00 milyon TL de
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16:07SAYAS
Yüzde -4.96 oranında düşüşle 18.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 142, 788 adet işlem
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16:06YYAPI
Yüzde -4.10 oranında düşüşle 1.17 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 973, 795 adet işlem