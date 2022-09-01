***YKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları









***YKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )İlgili Şirketler [YKBNK]İlgili Fonlar []TürkçeVİOP İşlem İptali DuyurularıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda 1 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan aşağıdaki özel işlem, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3. Bölüm 19 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.Sözleşme İşlem NoF_YKBNK1022 0A910DC2001F2E2Dhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059316BIST