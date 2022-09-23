***YKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları









***YKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )İlgili Şirketler [YKBNK]İlgili Fonlar []TürkçeVİOP İşlem İptali DuyurularıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda 23 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan aşağıdaki özel işlemler, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3. Bölüm 19 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.Sözleşme İşlem NoF_YKBNK09220A9426820018719FF_YKBNK09220A94268200187519F_YKBNK0922 0A94268200187924http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064914BIST