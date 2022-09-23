***YKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları
23.09.2022 15:39
***YKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )
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VİOP İşlem İptali Duyuruları
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda 23 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan aşağıdaki özel işlemler, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3. Bölüm 19 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.
Sözleşme İşlem No
F_YKBNK0922
0A9426820018719F
F_YKBNK0922
0A94268200187519
F_YKBNK0922 0A94268200187924
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064914
BIST
15:413.291
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -3,93
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.330
En Düşük
3.284
15:4118,4138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0952
|Açılış
|: 18,5470
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4144
En Düşük
18,3035
15:4117,9743
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0670
|Açılış
|: 18,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1000
|
18,0936
En Düşük
17,9248
15:41973,85
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -10,04
|Açılış
|: 973,85
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
971,11
BIST En Aktif Hisseler15:40
|ULKER
|21,78
|145.035.329
|% 10,00
|
|KRPLS
|7,37
|189.096.863
|% 10,00
|
|ULUSE
|143,60
|12.323.275
|% 9,95
|
|SOKM
|22,80
|153.124.331
|% 9,93
|
|MEGAP
|3,99
|98.786.421
|% 9,92
|
|ULUFA
|7,11
|42.310.937
|% -10,00
|
|PINSU
|6,50
|8.418.631
|% -9,97
|
|ISGYO
|10,11
|18.919.096
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|17.142.895
|% -9,96
|
|TSKB
|2,91
|33.332.252
|% -9,91
|
|THYAO
|71,00
|3.810.743.966
|% -0,42
|
|SASA
|60,20
|2.088.173.014
|% 3,70
|
|SAHOL
|27,32
|1.511.423.213
|% 0,22
|
|VAKBN
|7,71
|1.313.884.970
|% -0,52
|
|SISE
|27,26
|1.241.996.828
|% -0,94
|
|EKGYO
|4,02
|1.185.104.152
|% -0,25
|
|ZOREN
|4,47
|814.904.862
|% 5,42
|
|VAKBN
|7,71
|1.313.884.970
|% -0,52
|
|HALKB
|7,69
|1.079.997.959
|% -1,41
|
|DOHOL
|5,32
|715.918.498
|% 1,33
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4097
|18,4132
|% 0,52
|
|Euro
|17,9673
|17,9796
|% -0,34
|
|Sterlin
|20,3196
|20,4215
|% -1,10
|
|Frank
|18,7146
|18,8273
|% 0,28
|
|Riyal
|4,8777
|4,9022
|% 0,55
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|-26,62
|
|Altın Gr.
|976
|977
|-7,30
|
|Cumhuriyet
|6.627
|6.727
|-9,00
|
|Tam
|6.656
|6.750
|-12,00
|
|Yarım
|3.243
|3.297
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.647
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,93
|18,95
|-0,70
|
|Gümüş Gr.
|11,30
|11,32
|-0,26
|
|B. Petrol
|87,69
|87,69
|-2,77
|