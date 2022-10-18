***YKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları
18.10.2022 17:03
***YKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )
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VİOP İşlem İptali Duyuruları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda 18 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan aşağıdaki özel işlem, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3. Bölüm 19 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.
Sözleşme İşlem No
F_YKBNK1122
0A97A9C200311089
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072706
BIST
16:503.842
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -5,75
|Açılış
|: 3.878
|
|Önceki Kapanış
|: 3.848
|
3.927
En Düşük
3.817
16:5018,5844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0044
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6398
En Düşük
18,5304
16:5018,3242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0322
|Açılış
|: 18,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3649
En Düşük
18,2337
16:50988,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,65
|Açılış
|: 988,32
|
|Önceki Kapanış
|: 986,67
|
992,31
En Düşük
983,37
BIST En Aktif Hisseler16:50
|POLTK
|784,50
|22.601.897
|% 10,00
|
|CRFSA
|46,88
|148.483.072
|% 10,00
|
|ARMDA
|174,90
|7.277.617
|% 10,00
|
|PENTA
|532,40
|79.356.390
|% 10,00
|
|BSOKE
|3,42
|87.739.901
|% 9,97
|
|SAYAS
|23,12
|134.098.344
|% -9,97
|
|ODAS
|8,37
|1.863.745.122
|% -9,90
|
|KIMMR
|7,40
|13.179.852
|% -7,73
|
|MEGAP
|4,46
|33.532.778
|% -7,66
|
|MEGAP
|4,46
|33.532.778
|% -7,66
|
|THYAO
|97,10
|5.914.137.283
|% -1,37
|
|YKBNK
|9,50
|5.137.655.281
|% -2,16
|
|AKBNK
|15,06
|4.204.943.840
|% 1,41
|
|ASELS
|33,04
|3.604.376.837
|% 1,04
|
|EKGYO
|4,42
|3.454.301.985
|% -1,56
|
|EKGYO
|4,42
|3.454.301.985
|% -1,56
|
|YKBNK
|9,50
|5.137.655.281
|% -2,16
|
|TSKB
|2,67
|960.874.856
|% -2,20
|
|ISCTR
|9,41
|2.918.356.570
|% 0,21
|
|SKBNK
|1,84
|560.236.287
|% -2,65
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5738
|18,5844
|% 0,02
|
|Euro
|18,3057
|18,3242
|% 0,18
|
|Sterlin
|20,9913
|21,0966
|% -0,33
|
|Frank
|18,6357
|18,7480
|% 0,24
|
|Riyal
|4,9306
|4,9553
|% 0,01
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.653
|2,73
|
|Altın Gr.
|989
|989
|2,67
|
|Cumhuriyet
|6.669
|6.770
|-11,00
|
|Tam
|6.691
|6.767
|38,00
|
|Yarım
|3.260
|3.310
|21,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.656
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,79
|18,81
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,26
|11,27
|0,10
|
|B. Petrol
|90,92
|90,92
|-0,70
|