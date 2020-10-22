***YKBNK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.10.2020 14:01
***YKBNK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YKBNK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YKBNK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883034
BIST
15:211.204
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -7,11
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.212
|
1.216
En Düşük
1.197
15:217,9435
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 0,1308
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8460
|
7,9799
En Düşük
7,7810
15:219,3966
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,1325
|Açılış
|: 9,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,4453
En Düşük
9,2087
15:21485,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 2,08
|Açılış
|: 485,57
|
|Önceki Kapanış
|: 483,49
|
491,61
En Düşük
479,37
BIST En Aktif Hisseler15:19
|BEYAZ
|12,10
|2.492.576
|% 10,00
|
|POLTK
|429,00
|1.056.000
|% 10,00
|
|HUBVC
|19,49
|135.297.325
|% 9,99
|
|TDGYO
|10,91
|14.917.070
|% 9,98
|
|YAPRK
|45,42
|1.950.073
|% 9,98
|
|VANGD
|8,92
|2.948.702
|% -9,99
|
|KATMR
|3,97
|121.569.233
|% -9,98
|
|AVOD
|11,57
|26.166.376
|% -9,96
|
|BRKO
|1,54
|4.206.039
|% -9,94
|
|ETYAT
|5,45
|1.573.949
|% -9,92
|
|VAKBN
|4,18
|590.314.179
|% -3,69
|
|ESEN
|20,58
|508.788.521
|% 2,95
|
|ITTFH
|10,17
|393.445.050
|% -2,49
|
|BIMAS
|72,25
|332.600.196
|% 2,99
|
|HALKB
|5,07
|328.875.698
|% -2,12
|
|VAKBN
|4,18
|590.314.179
|% -3,69
|
|CEMAS
|2,31
|273.854.434
|% -2,94
|
|EKGYO
|1,90
|222.592.109
|% -1,55
|
|ALBRK
|1,70
|192.183.767
|% -1,73
|
|HALKB
|5,07
|328.875.698
|% -2,12
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9377
|7,9422
|% 1,66
|
|Euro
|9,3860
|9,3962
|% 1,43
|
|Sterlin
|10,3563
|10,4083
|% 1,13
|
|Frank
|8,7108
|8,7633
|% 1,35
|
|Riyal
|2,1098
|2,1203
|% 1,59
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|-17,57
|
|Altın Gr.
|488
|488
|4,72
|
|Cumhuriyet
|3.230
|3.279
|18,00
|
|Tam
|3.209
|3.290
|11,93
|
|Yarım
|1.551
|1.592
|5,77
|
|Çeyrek
|778
|796
|2,89
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,67
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,02
|
|B. Petrol
|42,05
|42,05
|0,34
|
Seans Raporu
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